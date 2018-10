Dujovne criticó a Massa: “Sus declaraciones no ayudan”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que “en nada ayudan” las declaraciones del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en Washington, quien expresó que “el próximo gobierno deberá volver a discutir el acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aseguró, no obstante, que esas afirmaciones del ex intendente de Tigre “no serán un obstáculo para que la Argentina tenga su acuerdo con el Fondo”.

Además, al concluir la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, el ministro afirmó que el Gobierno ve “con mucho optimismo lo que está ocurriendo en la Argentina” en materia de actividad económica, en la que se registra “una fortísima reacción” en las exportaciones y en Turismo.

Respuesta del FR

Luego de las críticas de Dujovne, el equipo económico del Frente Renovador elaboró un documento en el que le responden al titular del Palacio de Hacienda. “Lo que no ayuda es haber desilusionado a millones de argentinos con promesas que no se cumplieron. Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira”, comienza el texto.

“Lo que no ayuda es el tarifazo que destruye hogares comercios y pymes en beneficio de 10 amigos empresarios. Lo que no ayuda es destruir sueldos y jubilaciones con una inflación galopante. Lo que no ayuda es dejar sin crédito a pymes y comercios por apostar a la timba financiera y no a la producción. Lo que no ayuda fue abrir importaciones indiscriminadas destruyendo trabajo argentino”, añaden.

El escrito continúa: “Lo que no ayuda es pensar el presupuesto y las medidas mirando al Fondo y al mercado, y no al changuito del supermercado; es endeudar a 4 generaciones de argentinos sin decir para qué es la deuda; es anunciar acuerdos con el FMI sin contarle a los argentinos de que tratan escondiendo el acuerdo”.

“La responsabilidad es proteger a los argentinos, no querer quedar bien con los de afuera. En el 2019 resolveremos lo que este Gobierno ha negociado mal. Hay otras prioridades”, concluye el comunicado.