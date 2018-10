Avanza el juicio contra Etchecolatz por crímenes en Monte Grande

El ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, es juzgado junto a otros siete ex miembros de esa fuerza y a un ex jefe militar desde el 16 de octubre del año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 125 víctimas en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la comisaría de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Los jueces a cargo del proceso son Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero darán a conocer el próximo 26 de octubre el veredicto.

Etchecolatz llegó a juicio oral y público junto a los entonces oficiales subinspector José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, quienes se desempeñaban bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense; los ex cabo de la División Cuatrerismo de La Matanza, Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría 1era de Monte Grande, Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de detenidos de esa seccional, Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. A ellos se suma el entonces jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada “General Belgrano” y, como tal, jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, en cuya jurisdicción se encontraba el partido de Esteban Echeverría.

La fiscalía solicitó “perpetua” para Etchecolatz, que sería su cuarta condena de este tipo. También pidió: perpetua para Minicucci y penas de entre 15 y 25 años para Madrid, Ornstein, Salerno, Tarantino, Delgado, Bulacio y Mancuso.

Los ocho ex policías y el ex militar están acusados de haber tenido responsabilidad en diferentes hechos -que padecieron, en total, 125 víctimas- de privación ilegítima de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados. Etchecolatz y Minicucci, además, están acusados en tres y en un homicidio calificado, respectivamente.

Esta causa también contaba con otros cuatro acusados que fallecieron o fueron apartados del proceso por razones de salud: los entonces comisario, subcomisario y agente de la División Cuatrerismo, Mauricio Colicigno, Fernando Svedas y José Vicente Sánchez, respectivamente, y el ex jefe del Grupo de Artillería I y, por ende, jefe del Área 114 -con dominio territorial sobre el distrito de La Matanza-, Hugo Ildebrando Pascarelli. Con ellos en juicio, la cantidad de víctimas del debate hubiera sumado 150.

El juicio es consecuencia de la investigación sobre los crímenes en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, que ocupaba territorialmente la Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Si bien la mayoría de los acusados son policías bonaerenses, la conexión de esos centros clandestinos de detención con las jefaturas de área 112 y 114 y su relación con las investigaciones desarrolladas por la justicia federal porteña en la denominada causa del “Cuerpo I” -que tienen como responsables en la fase de la instrucción al juez Daniel Rafecas y al fiscal Federico Delgado- derivaron en que este juicio se desarrolle en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la División Cuatrerismo de Policía de la provincia de Buenos Aires fue conocido como “Cuatrerismo Brigada Güemes” y posteriormente individualizado en algunas investigaciones como “Protobanco”. Estuvo asentado en la zona geográfica denominada “Puente 12”, en Camino de Cintura y Autopista Richieri, de la localidad de La Matanza. En esas instalaciones se desplegó la actividad ilegal y clandestina entre noviembre de 1974 y febrero de 1977.

La denominación “Brigada Güemes” tiene su correlato en que la División Cuatrerismo era una de las dependencias de esa brigada. En efecto, la Brigada Güemes pertenecía a la “Agrupación General Güemes”, la cual a su vez dependía de la Dirección General de de Investigaciones con sede en La Plata y estaba compuesta por la ya indicada División Cuatrerismo, el Destacamento de Infantería, la Sección Canes, el Destacamento de Caballería y la Agrupación de Bomberos, todas situadas en “Puente 12”.

Por su parte, la comisaría de Monte Grande, ubicada en la calle Santamarina 474 de esa localidad, funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre julio de 1976 y octubre de 1978, además de llevar a cabo sus funciones regulares. Fue señalizada en 2o13.