Ahora, Carrió va contra Frigerio

Tras aclarar que no tiene intenciones de romper con Cambiemos y pedir el juicio político a Garavano, la diputada consideró que el ministro del Interior puede ser candidato pero por el PJ.

Tras aclarar que no tiene intenciones de romper con Cambiemos y pedir el juicio político a Garavano, la diputada consideró que el ministro del Interior puede ser candidato pero por el PJ.

Alineada con Macri, pero marcando diferencias con el Gabinete. Así se volvió a mostrar la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Con miras a las elecciones del año próximo, la legisladora redobló la apuesta y mostró su malestar por la presencia de Rogelio Frigerio en el Gabinete, que se suma al pedido de juicio político a Germán Garavano.

La situación económica, el acuerdo con el FMI y el malestar social suma un nuevo tema en la agenda. Las diferencias en la alianza Cambiemos, de cara a las elecciones del año próximo. El presidente Mauricio Macri ya manifestó sus intenciones de ir por la reelección y varios funcionarios salieron a pedir “paciencia”, frente a la crisis. Lilita también se mete en la carrera electoral, pero quiere dejar afuera al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“El mejor candidato a presidente por Cambiemos para el 2019 es Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. Rogelio quiere ser presidente, con el peronismo puede”, planteo la legisladora en declaraciones a La Nación +. “Quiero que la sociedad entienda que no quiero romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia, a mí la gente no me vota para que mienta”, apuntó.

Este cruce con Frigerio se registra a horas de la presentación en la Cámara de Diputados del pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, por supuesto mal desempeño de sus funciones. El pedido de juicio político sería acompañado por el bloque de la CC (10 bancas), el PRO (55 legisladores) y la UCR (40) no lo harán.

Tanto el PRO como el radicalismo consideran que esta maniobra de Carrió es una “exageración”. Ambos espacios, de todos modos, cerraron filas al advertir que “las diferencias se irán cerrando”, pero hay que ver qué sucede en los próximos días por los dichos sobre Frigerio.