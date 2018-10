“Con trabajo lo vamos a sacar adelante”, confió Arcuri

Talleres de Remedios de Escalada no logra levantar cabeza en el torneo. El Tallarín cosechó apenas cuatro puntos y sigue sin poder abandonar la última posición de la tabla. En su última presentación cayó ante Sacachispas y el bajón anímico se profundiza.

Luciano Arcuri admitió que “anímicamente es difícil cuando no podes ganar”. “Cuando perdés y perdés se hace cada vez más complicado. Tenemos que mejorar en el último pase. Llegamos a tres cuartos de cancha o al área y no se nos está dando. No terminamos bien las jugadas, tenemos el arco muy cerrado”, analizó en diálogo con Info Región.

El volante confió en revertir la situación. “Con trabajo lo vamos a sacar adelante y cuando podamos convertir vamos a poder remontar la situación. Cuando entre una pelota, van a entrar todas”, consideró.

Último encuentro

En el partido correspondiente a la fecha 11 de la Primera B, el Tallarín perdió 1-0 ante Sacachispas en condición de visitante. Con esa derrota, Talleres acumula nueve partidos sin ganar, ocho derrotas y un empate. “Nos fuimos con una sensación es horrible, porque no era un partido para perder. Lo dominamos nosotros, a pesar de que éramos visitantes. Lo perdimos en los pequeños detalles”, analizó el volante.

Lo que sigue

En busca de los tres puntos, el equipo de Remedios Escalada recibirá a Almirante Brown, este viernes desde las 15:30 en Timote y Castro, por la fecha 12 . El club de Isidro Casanova se ubica cuarto en la tabla con 19 puntos y viene de vencer 4-2 a comunicaciones. “Va ser un partido complicado, ellos tienen un gran equipo y vienen mejor que nosotros”, sostuvo.

El Tallarín necesita revertir la racha y salir del fondo de la table. El tiempo apremia y no pueden desaprovechar las oportunidades. “Vamos a buscar imponer nuestro juego, porque es nuestra casa, nuestra cancha y necesitamos ganar sí o sí”, concluyó Arcuri.