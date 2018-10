“No conseguimos lo que nos merecemos”, consideró Benavente

San Martín de Burzaco no atraviesa un buen presente en la Primera C. Está en la última posición y no gana desde la primera fecha. El defensor Nahuel Benavente aseguró que el equipo “hace todo lo posible para revertir la situación pero las cosas no salen”.

“Todos los partidos hacemos lo posible para ganar pero cuando entramos a la cancha y las cosas no salen sentimos un poco de angustia. Los demás equipos a veces con muy poco se llevan mucho y nosotros siempre tenemos que hacer más de lo normal para poder llevarnos algo. No nos estamos encontrando con lo que realmente nos mereceremos”, consideró en diálogo con Info Región.

Último encuentro

En su última presentación, el conjunto de Burzaco empató 0-0 ante Lamadrid, en condición de local. “Más allá que tuvieron un penal, el encuentro fue casi todo de nosotros. Generamos muchas situaciones. El arquero de ellos siempre estuvo bien posicionado y los palos jugaron a su favor”, lamentó Benavente.

Y luego añadió: “Además de la jugada del penal, ellos no nos generaron otra situación de riesgo. Estuvimos firmes y producimos varias situaciones, que es algo que nos estaba faltando”.

Próximo partido

El siguiente encuentro de San Martín será como visitante el lunes ante Dock Sud por la fecha 11. El equipo conducido por Cristian Ferlauto debe empezar a sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. “Sabemos que no estamos en una posición buena. Cuando arrancamos el torneo las expectativas eran altas, pero con el correr de las fechas, se van modificando los objetivos. Ahora la meta es salir de ahí abajo y se sale ganando”, recalcó Benavente.

“Creemos en el camino que propone el técnico. Cuando encontremos un triunfo el equipo tomará confianza. Buscamos salir de la zona de abajo y poder con ese envión pelear por un puesto en el Reducido”, concluyó.