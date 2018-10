El FMI destaca la “estabilización” en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer esta semana un nuevo informe de perspectivas para la Argentina y planteó tres ejes a tener en cuenta, para los países de la Región: Reducción del déficit, flexibilidad cambiaria y reformas.

El informe, que fue publicado el miércoles por el FMI y corresponde a octubre, “en Argentina se prevé que la economía se contraiga este año y el próximo. Sin embargo, el nuevo impulso a favor de la estabilización promovido por las autoridades debería mejorar las perspectivas macroeconómicas a mediano plazo”.

En el texto “La recuperación de América Latina y el Caribe ha perdido ímpetu”, plantea como “prioridades” la reducción del déficit; la flexibilidad cambiaria es clave y “las autoridades de la región deben estar preparadas para afrontar nuevas presiones de salida de capitales”; reformas que “deben procurar incrementar las tasas de ahorro e inversión, reducir la asignación deficiente de recursos, flexibilizar los mercados de trabajo, liberalizar el comercio, reducir la informalidad en los mercados de trabajo y mejorar el clima de negocios”.

Acuerdo

El Fondo Monetario Internacional analizará el próximo 26 de octubre el nuevo acuerdo con la Argentina, que había sido anunciado el mes pasado. La fecha figura en la página del calendario de reuniones del directorio ejecutivo del FMI.

El nuevo acuerdo amplía el monto en US$ 7.100 millones del primer préstamo “stand-by” alcanzado con el organismo en junio pasado. De esta forma el monto total asciende a US$ 57.100 millones. A diferencia del primer entendimiento alcanzado, los fondos adicionales no tienen carácter precautorio es decir que son de libre disponibilidad.

El acuerdo fue alcanzado después de casi un mes de negociaciones de los equipos técnicos del ministerio de Hacienda junto a los del FMI, tras el paso del presidente Mauricio Mauricio Macri por Estados Unidos, donde participó de la Asamblea Anual de Naciones Unidas.