Pucará tiene que ganar y esperar

El Rojo se medirá ante Newman, en condición de local, el sábado desde las 15:30, en el marco de la fecha 20 del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Los de Burzaco están a diez puntos de la zona de clasificación a semifinales, a tres fechas del final.

“Tenemos que comenzar con ganar este partido que viene y volver a sumar rápido. Si bien ahora dependemos de un milagro, de nuestra parte haremos todo lo posible para dejar al club en lo más alto”, señaló a Info Región el back Tomás Jorge.

Así llega

Pucará viene de dos derrotas consecutivas, ante Hindú y CUBA. El Rojo, que estaba a tiro de los cuatro primeros, quedó lejos con estas derrotas y el tiempo se agota. Jorge indicó que dependen “de un milagro” para quedar en la zona de clasificación de semifinales.

“No jugamos bien ninguno de los últimos dos partidos. No conseguimos siquiera el punto bonus defensivo. Así dejamos visible que no estamos bien. Tenemos que ganar, esperar resultados y aguardar el milagro. No pensamos tanto en clasificar pero si en recuperar nuestro juego”, admitió el fullback.

El equipo

Pucará tiene tres fechas para conseguir el milagro. Luego de recibir a Newman, jugará con Regatas, nuevamente en condición de local. En la última fecha, de visitante, se medirá ante Alumni, uno de los últimos en entrar hoy a las semifinales.

De cara a la recta final, Jorge destacó “el aspecto mental” como una de las claves para pulir si quieren seguir en carrera. “Tenemos que mejorar muchas cosas, pero sobretodo la cabeza. En momentos claves del torneo, y de ciertos partidos, no supimos cómo reaccionar. Eso nos llevó a tener malos resultados”, enfatizó.

Y concluyó: “Nuestro problema no está en el juego. Si bien siempre hay cosas por corregir, nuestro principal problema está en el aspecto mental. Tenemos que mejorarlo si queremos luchar por el milagro de terminar ahí arriba”.