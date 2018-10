Caso Liendo: Con un careo, concluyeron los testimonios

El juicio por el crimen del custodio Pablo Liendo entrada, definitivamente, en el tramo final. La semana pasada se escucharon los últimos testimonios y se esperan los alegatos para el próximo jueves. En la última audiencia, hubo un careo entre los acusados, Ítalo Ariel “Cebolla” Romeo y Pablo Luis Russo.

Se esperaba que una vez terminada la etapa probatoria se desarrollaran los alegatos de las partes, pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora, José Ignacio Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini, dispusieron otro cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Romeo y Russo están acusados de “homicidio criminis causa”, por el hecho en el que murió el hombre de 39 años, en el marco de un intento de robo ocurrido el 12 de mayo de 2016 en Remedios de Escalada.

La última audiencia

Declararon oficiales de la Policía que trabajaban en la DDI de La Plata y la DDI Avellaneda–Lanús cuando tuvo lugar el homicidio. Ambos participaron de la investigación. La primera testigo dijo no recordar su participación en el caso, pero el segundo recordó, tras leer la prueba incorporada por lectura, que fue parte del allanamiento en el detuvieron al imputado apodado “Cebolla” (Ítalo Romeo), quien fue aprehendido en su casa de Avellaneda el 13 de septiembre de ese año.

Más tarde, un testigo aportado por la defensa de Russo indicó que le había prestado dinero al imputado días antes del homicidio. Sostuvo la teoría de la familia Russo, que durante una audiencia previa lo calificó como “un perejil”. “Yo le presté 10 mil pesos a Pablo para un negocio. Me dijo que iba a comprar unos televisores LCD. Siempre me pedía plata y después me la devolvía. El compraba electrodomésticos para vender”, contó.

Recordó que días más tarde se enteró de la muerte del custodio. “El padre me dijo que Pablo se había metido en un quilombo grave. Que cuando fue a comprar, un hombre que había matado a un custodio se le subió a la camioneta, o algo así y tuvo que escapar porque lo amenazó con un arma”, explicó.

El testigo indicó que Russo “tenía problemas con el juego”, aunque “siempre devolvía” el dinero que se le prestaba. Además, reconoció a “Cebolla” como integrante de la barra brava de Independiente: “El padre me dijo que se fue a comprar con un tal Cebolla. En el barrio (Gerli) era conocido por ser barra de Independiente”, y a “Bondiola”, quien también habría participado del hecho, pero permanece prófugo

Acusados

Tras la atención médica requerida por su defensa por problemas de depresión y falta de medicación, Russo pidió declarar ante el Tribunal. Antes de contar su versión del caso, advirtió que sufre amenazas constantes de parte de Romeo y teme por la vida de su familia. “El viernes, cuando nos íbamos de acá (Tribunales), me dijo que si quedaba preso iba a matar a toda mi familia, a mi perro y si tenía gato, también. En la celda que tenemos contigua me amenaza todo el tiempo. Hace 10 días que no salgo ni a bañarme por miedo”, relató.

Su defensa, expresó a los jueces que todavía no llegó la custodia policial que el viernes había requerido la fiscalía para la casa de la familia de su cliente. “A mi ya no me importa si me creen. Yo me quiero morir, pero temo por la vida de mi hijo y mi sobrino”, expresó Russo, entre lágrimas.

Tras estas expresiones, continúo su declaración. “Cebolla me dijo que tenía televisores LCD para vender a 5 mil pesos que eran de Chile. A mí me interesó el negocio y acordamos un lugar de encuentro”, precisó, aunque no manifestó de dónde conocía a Romeo.

Explicó que fue citado por “Cebolla” a una cuadra del Bingo de Lomas de Zamora y acudió con su vehículo, una camioneta Partner. “Ahí lo esperé y llegó con un auto de acompañante, de Bondiola, y me dijo que lo siga con mi auto hasta Remedios de Escalada”, siguió. “A unas 15 cuadras, se bajó y se puso de acompañante de una moto. Iba al lado mío y cuando llegamos a Yrigoyen y José Ingenieros se bajó y empezó a forcejear con la puerta de un auto de una empresa de seguridad. Escuché varios disparos y traté de escapar, pero se subió a mi auto por la ventana (Romeo) y me amenazó con su arma”, aseguró.

Según contó, el otro imputado le dijo: “Rajá porque te mato y lo amenazó con un revólver”. “Me dijo que vaya más tarde a Lacarra y Agüero. Ahí me esperó con Bondiola y me dijeron que tenía que denunciar el robo de mi auto o me mataban a mí y a toda mi familia”, manifestó, en relación a la denuncia que hizo por el robo de su auto.

“Yo esperaba el día del allanamiento porque sabía que mi auto estaba involucrado en el asesinato. Cuando vi las imágenes en la tele no lo podía creer. Habían matado a un pobre hombre de 39 años”, relató. Durante su testimonio, indicó también que en sus primeras declaraciones aseguró no conocer a “Cebolla, Bondiola y Oreja” por recomendación de su abogado, quien, según él, “estaba arreglado” con Romeo. “Me dijo que eran gente muy pesada, que eran de la barra de Independiente”, añadió.

Romeo, por su parte, se declaró inocente y negó ser el que aparecía en las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad. Aseguró que lo quieren involucrar “por ser barrabrava de Independiente”.

Durante el careo, Russo le recriminó que fue llevado por él para comprar los televisores y que en el medio ocurrió el asesinato, hecho que fue negado por Romeo.