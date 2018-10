“Lo bueno que tiene Cambiemos es la pluralidad”, recalcó Gallucci

El concejal por el PRO de Avellaneda Maximiliano Gallucci trató de bajarle el tono a las polémica que desataron en Cambiemos las críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al ministro de Justicia, Germán Garavano, al tiempo que sostuvo que las declaraciones del funcionario “fueron sacadas de contexto”.

“Interpreto que el ministro no habló de nadie en particular sino que hizo una generalización. Es que si un ex presidente está puesto en prisión habla mal de lo que fue su gobierno. No obstante, si cometió los delitos tiene que ir preso”, recalcó el concejal del espacio que lidera en el distrito la senadora nacional Gladys González.

“Pluralidad”

En diálogo con Info Región, ponderó también que “lo bueno que tiene Cambiemos es la pluralidad y esto no refleja ninguna ruptura”. “Al contrario nos fortalece porque sino uno termina siendo como lo que fue el kirchnerismo puro o en el oficialismo de Avellaneda, donde la única opinión que vale es la del Intendente (Jorge Ferraresi) o el caudillo de turno”, aseveró.

Timbreo

Por último, destacó el timbreo realizado el sábado junto al equipo de la Jefatura de Gabinete de la Provincia en Sarandí. “Los vecinos tuvieron una respuesta muy buena ya que valoran mucho que demos la cara en una situación económica compleja como la de ahora”, concluyó.