Ritondo supervisó la quema de 1750 kilos de droga en Lomas

“Seguimos firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico”, aseguró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, durante la supervisión de la quema de estupefacientes en Lomas de Zamora.

En el crematorio municipal, ubicado en Martín Rodríguez y Hornos, el funcionario supervisó la quema de 1.750 kilos de estupefacientes. “Ya son 24 toneladas incineradas durante la gestión”, destacó.

Para garantizar la transparencia del procedimiento, en el que estuvo acompañado por el jefe de la Policía de la Provincia, Fabián Perroni, “fueron convocados a través de redes sociales 10 vecinos”, informaron.

Ritondo explicó que “la droga es nuestro enemigo, esa es la premisa que mantenemos desde el momento que asumí, hace casi tres años”, al tiempo que aseguró que “con la quema, cumplimos con el último eslabón de la lucha contra el narcotráfico”. “Vamos a quemar lo incautado para que no intoxique más a nadie, porque cuando la droga entra a un hogar, lo destruye”, apuntó.

Los operativos que permitieron el secuestro de los estupefacientes estuvieron encabezados por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y la Superintendencia de Investigaciones en función judicial. Varios operativos fueron realizados por las Superintendencias Capital, Amba Centro, Amba Sur e Interior Centro.

Brutalidad policial en Quilmes

El ministro de Seguridad criticó, ante una consulta de la prensa, el accionar de los dos efectivos del Comando de Patrullas Quilmes Oeste, que fueron desafectados por golpear a un menor durante una detención en Bernal. Está acusado de los delitos “apremios ilegales y vejaciones”.

“No hay nada que justifique un accionar de esas características en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esa no es la Policía que queremos y no hay nada que justifique ese grado de agresión, sea o no delincuente. Queremos la lucha contra el delito y el narcotráfico en forma constante, pero creemos que el delincuente tiene que ser detenido y transportado según el protocolo estipulado para las fuerzas”, expresó.