Turraca lamentó la falta de claridad en el juego

Los Andes no puede dejar atrás el mal momento y no consigue sumar de a tres. El principal problema del equipo es la falta de efectividad y Gustavo Turraca admitió que en el empate 0-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la fecha 7 del Nacional B, le falta claridad al equipo.

El volante central de Los Andes afirmó que al equipo “le cuesta mucho convertir” y “no hay claridad en el juego”, cuestión que queda reflejada al ver que el conjunto de Lomas de Zamora sólo pudo convertir un gol en las siete fechas disputadas. “Logramos generar algunas situaciones, pero lamentablemente estamos en un momento donde nos cuesta meterla en el arco”, agregó Turraca.

Último encuentro

Con el empate en la última presentación, el Milrayitas suma tres puntos y acumula una racha de de siete presentaciones sin victorias en el certamen. En torno al choque con los de Puerto Mardyn, Turraca admitió que fueron “muy superiores en todo el partido”, pero “no generaron situaciones de peligro”. “Que no nos conviertan es algo bueno”, agregó.

“En general el equipo no estuvo mal. Hay que seguir proponiendo y buscar el arco rival”, analizó el volante, quien se lamentó por dos situaciones que no pudo convertir: “En el primer tiempo tuve una jugada en la que se me va larga en el último metro, tenía pensado tirar el centro atrás porque vi que venían mis compañeros. En el segundo tuve otra que se fue muy cerca”.

Problemas físicos

El volante ofensivo Matías González pidió el cambio a los diez minutos del complemento. En conferencia de prensa, confesó que “venía arrastrando una molestia en el aductor”. “En el primer tiempo lo pude llevar bien, ya en el segundo no lo pude aguantar más, sentía que no le estaba siendo útil al equipo y prefería que entre un compañero que esté bien en lugar de quedarme sin estar bien”, añadió.

Por su parte, Turraca completó los 90 minutos, pero sobre el final del encuentro se lo vio pisando con dificultad. El volante central llevó tranquilidad a los hinchas y aclaró que solo fue “un calambre”. “Ya había terminado un poco cansado el primer tiempo. En el segundo se me fue aflojando la molestia y sobre el final me acalambre”.

Lo que sigue

En busca de conseguir la primera alegría en el certamen, Los Andes visitará a Olimpo de Bahía Blanca, que viene de caer 2-0 ante Atlético Rafaela. El aurinegro se ubica en el puesto 20 de la tabla con seis unidades.