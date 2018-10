Bonadio rechazó la excarcelación de la viuda de Muñoz

El juez federal Claudio Bonadio rechazó este miércoles la excarcelación de Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado del matrimonio Kirchner Daniel Muñoz, en la causa por los cuadernos de la corrupción. Está acusada de integrar una asociación ilícita y por lavado de activos.

El magistrado no concedió la excarcelación, en línea con el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, quien poco antes había rechazado un pedido del abogado de la mujer, Miguel Angel Pló, al argumentar que hay riesgo de “entorpecimiento de la investigación”, explicaron fuentes judiciales.

Pochetti se entregó en la mañana del martes, un día después de la declaración del empresario marplatense Sergio Todisco, detenido en esa ciudad por orden de Bonadio, quien espera una definición sobre su pedido de ser aceptado como arrepentido.

Ante el fiscal Stornelli, Todisco dio detalles sobre supuestas maniobras de lavado con compra de bienes inmuebles en el exterior y dijo que el dinero era del fallecido secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, añadieron los informantes.

Pochetti declaró en indagatoria, lloró y dijo que nunca supo nada sobre los negocios de su marido fallecido en 2016, pese a que figura al frente de sociedades off shore y su firma está en parte de la documentación que hay en la causa.

Detalles

En los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, arrepentido del caso, el ex secretario de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández aparece nombrado como uno de quienes recibía pagos ilegales que hacían empresarios beneficiarios con obra pública o concesiones durante el kirchnerismo.

Paralelamente, en la sala I de la Cámara Federal porteña se desarrollaron las audiencias previas a resolver si se confirma o no la primera tanda de procesamientos resuelta por Bonadio en la causa, entre ellos el de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada como supuesta jefa de asociación ilícita.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Oscar Bertuzzi escucharon al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien sigue detenido y fue trasladado desde la cárcel a los tribunales.