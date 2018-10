Halloween vuelve a la pantalla grande

Halloween

Laurie Strode deberá enfrentarse una vez más con Michael Myers, aquella figura enmascarada que la ha perseguido y atormentado por años, desde aquella vez que logró escapar de su asesinato…ya hace 40 años atrás.

DIRECCIÓN: David Gordon Green.

ACTORES: Jamie Lee Curtis.

GENERO: Terror .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

Un pequeño favor

La historia se centra en Stephanie, una mamá bloguera que busca descubrir la verdad detrás de la desaparición de su mejor amiga: Emily. Stephanie se unirá al marido de Emily, Sean para intentar descubrir que ocurrió con su amiga.

DIRECCIÓN: Paul Feig.

ACTORES: Blake Lively, Anna Kendrick, Rupert Friend.

GENERO: Thriller , Policial , Drama .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

Alfa

Ambientada en la última Edad de Hielo. Europa, 20.000 años atrás. En mitad de su primera cacería con el grupo de élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo, y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza. Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por su manada, los dos aprenderán a confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros para, contra toda posibilidad, encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno.

DIRECCIÓN: Albert Hughes.

ACTORES: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela.

GENERO: Thriller , Drama , Acción .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

Locamente millonarios

La historia empieza cuando la neoyorquina Rachel Chu acompaña a su novio de toda la vida, Nick Young, a la boda de su mejor amigo en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero nerviosa por conocer a la familia de Nick; Rachel no está preparada para saber que Nick ha olvidado mencionar algunos detalles claves sobre su vida. Resulta que él no es solo el hijo de una de las familias más ricas del país, sino también uno de los solteros más codiciados. Estar del brazo de Nick pone un objetivo en la espalda de Rachel, con celos sociales y, peor aún, la propia madre desaprobadora de Nick apuntando. Y pronto queda claro que, si bien el dinero no puede comprar el amor, definitivamente puede complicar las cosas.

DIRECCIÓN: Jon M Chu.

ACTORES: Ken Jeong, Gemma Chan, Constance Wu.

GENERO: Comedia .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta para todo público con reservas

Solo el amor

Emma es una joven y estructurada abogada que sigue el mandato impuesto por un padre estricto. Noah es el lider de una banda de rock que busca pegarla, pero a sus canciones algo les falta y o les llega su golpe de suerte. Un día todo cambia cuando ambos chocan literalmente por accidente y sus vidas se entrelazan en un apasionado romance.

DIRECCIÓN: Diego Corsini, Andy Caballero.

ACTORES: Franco Masini, Yamila Saud.

GENERO: Romance , Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

Rojo

Ambientada en los años 70. Una de las peores épocas de nuestro país parecía no haber llegado al pequeño pueblo donde vivía Darío, hasta que finalmente el horror llega obligándolo a salir de su vida cotidiana y entrar en un espiral de violencia.

DIRECCIÓN: Benjamin Naishtat.

ACTORES: Darío Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas

Aire

Lucía es madre soltera de un niño con Asperger. Cuando recibe un llamado del colegio porque su hijo se dio un golpe, toda la estructura tambaleante que es su vida explota. Lucía deberá atravesar la ciudad en busca de Mateo y solo podrá encontrarlo si cede ante fuerzas más poderosas que ella: la vida.

DIRECCIÓN: Arturo Castro Godoy.

ACTORES: Julieta Zylberberg, Carlos Belloso, María Onetto.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

Beetlejuice (1988)

Adam Maitland y Barbara son una pareja de recién casados que durante su viaje de novios sufren un accidente en auto. Aparentemente son una pareja normal pero… resulta que están muertos. Ahora su nueva casa, en la que invirtieron tanto tiempo y dinero está siendo ocupada por Charles, Delia y Lydia. La nueva familia está decidida a darle a la casa una nueva imagen. Adam y Barbara tratan de asustarlos constantemente ya que están algo molestos con los nuevos inquilinos, por lo que éstos deciden pedir ayuda a un exorcista freelance (o como él se denomina bioexorcista) llamado Beetlejuice, pero los métodos que utilizan para echar a los vivos de la casa son un poco extremos.

DIRECCIÓN: Tim Burton.

ACTORES: Winona Ryder, Jeffrey Jones, Catherine O`Hara, Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin.

GENERO: Fantasía , Comedia .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

Tarde para morir joven

Cuando la democracia regresa a Chile, en el verano de 1990, en una comunidad aislada Sofía, Clara y Lucas se enfrentan al primer amor y miedos, mientras se preparan para la fiesta de año nuevo. Si bien viven lejos de los peligros de la ciudad, no viven lejos de los peligros de la naturaleza.

DIRECCIÓN: Dominga Sotomayor.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Chile.

CALIFICACION: No disponible por el momento

Transit

Un hombre se va a Francia tras la invasión nazi y adopta la identidad de un escritor muerto del que tiene los papeles. Atrapado en Marsella, allí conocerá a una joven desesperada por encontrar a su marido, que es justo el hombre al que ha robado la identidad.

DIRECCIÓN: Christian Petzold.

ACTORES: Franz Rogowski, Paula Beer.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Alemania.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas