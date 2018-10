La Provincia tendrá un Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció un Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados, que será de acceso público y contempla datos desde 1966 a la fecha. Cargó contra la administración anterior y advirtió que “había corrupción (en la fuerza) porque el Estado, el gobierno, decidía mirar para otro lado”.

Vidal remarcó que “la política de transparencia comenzó en diciembre de 2015” para “dejar atrás un pasado en el que cuando se hablaba de la fuerza se hablaba de la maldita policía”, al tiempo que consideró que en la fuerza “había corrupción y delito porque había un Estado ausente, un gobierno que decidía mirar para otro lado y no hacerse cargo del problema”.

Cuestionó que en ese entonces, “hacer las cosas bien o mal daba lo mismo, el policía que salía a la calle a arriesgar su vida era igual al que negociaba con los narcos, una Policía donde el que vivía de su sueldo no tenía diferencias con el que recaudaba por protección”. “Pero eso empezó a cambiar en diciembre”, apuntó.

Aclaró que “no se cambió con una purga porque no resolvía el problema”. “Necesitábamos políticas, reglas de transparencia, que llegaron para quedarse”, apuntó la mandataria, para anunciar luego el Registro de Policías Exonerados e Inhabilitados, desde 1966 a la fecha. Precisó que ya hay “8500 policías con nombre, apellido y causa de exoneración”.

Será de acceso público, anticipó, al tiempo que señaló que esta medida se suma a las ya adoptadas durante su gestión en materia de seguridad. Puso como ejemplo la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de cada policía y funcionario. Recordó que esto “dio lugar a casi mil investigaciones por enriquecimiento ilícito en la Policía, algunas de las cuales ya están en la Unidad de Información Financiera”.

Enumeró, además, la decisión de realizar exámenes toxicológicos a efectivos y autoridades; la delegación de Asuntos Internos, que ha hecho más de 27 mil sumarios, mientras que 11.500 efectivos fueron apartados de la fuerza y otros 1.800 exonerados.

“Hay una decisión -policial, del ministro, mía y de todo el equipo del gobierno- de que la Policía sea un lugar que recupere la confianza y el respeto de todos los bonaerense. Para que haya seguridad, no puede haber delincuentes adentro de la Policía”, sentenció Vidal. Remarcó que “no está resuelto” pero sí hay una seguridad: “Nunca mpas la decisión de encubrir, tapar o mirar para otro lado”.

Y planteó: “No alcanza con política de transparencia, necesitamos tener una Policía profesional. No solo más, sino mejor. Que tenga el equipamiento que necesita”. Y lanzó nuevos cuestionamientos a la administración anterior. “A mí me da vergüenza que haya tenido que llegar este gobierno para que cada policía que trabaja en calle volviera a su casa con un chaleco puesto y que no estuviera vencido”, reclamó.

Precisó que también “se cambiaron armas que hace años no se cambiaban” y eran “inseguras” para los propios policías y los ciudadanos, pero también cuestionó que “con menos de seis meses de instrucción y sin práctica de tiro”, salieran efectivos a las calles, aludiendo a la Policía Local (pasó de seis a nueve meses de formación).

“La Policía con delincuentes era posible por un Estado que no se hacía cargo. Por eso había autogobierno, porque había un Estado cómplice; pero eso cambió”, sentenció la mandataria, quien insistió en que “la política es responsable de la corrupción en la Policía”.

Y concluyó: “Me consta que hubo policías con miedo a denunciar, que se sintieron desalentados. A ellos les quiero decir que hay un gobierno y un equipo comprometido con eso, con que esos policías crezcan y tengan su lugar. Al que trabaja bien lo va acompañar, respetar y reconocer. Al que quiere ser parte del delito, no le va a dar tregua”.