“Nos falta confianza”, admitió Levato

Los Andes necesita ganar y trabaja para conseguir ese objetivo. “Nos falta confianza”, admite Mateo Levato. El equipo trabaja en el Eduardo Gallardón con vistas a un nuevo desafío en el Nacional B que será ante Olimpo como visitante, el próximo domingo desde las 16:30. Como parte de esa preparación, el Milrayitas disputará este jueves un amistoso con Independiente.

“Nos falta confianza y decir este partido lo ganamos como sea. También generar juego, porque en la semana trabajamos muy bien y nos está costando conseguir el triunfo”, analizó el delantero en una charla con Info Región. “Somos un equipo ordenado y equilibrado, nos falta atrevimiento al momento de atacar. Después nosotros trabajamos mucho y tratando de que en los partidos se note para lograr la victoria”, apuntó.

Con vistas al partido del próximo del domingo, LosAndes tiene programado para este jueves un amistoso frente a Independiente, en condición de visitante. Se disputará a puertas cerradas, aclararon desde el club.

Lo que viene

Los de Aníbal Biggeri tratarán de cortar con la racha sin victorias para subir en la tabla y alejarse de las últimas posiciones. Los Andes visitará el próximo domingo a Olimpo y Levato consideró que “será un partido duro”. “Ellos no vienen muy bien, pero todos de local se hacen fuertes. Esperamos un buen partido y ojalá se dé para nosotros. Es una cancha distinta, pero vamos a buscar lo mejor y siempre para adelante”, planteó.

Última actuación

La falta de efectividad y generación de juego atentan contra la necesidad de conquistas en el Milrayitas. Sólo un gol en siete partidos es una marca que preocupa al cuerpo técnico.

Los Andes viene de empatar sin goles con Guillermo Brown de Puerto Madryn. El delantero, que compartió dupla ofensiva con Fabricio Lenci, indicó: “El partido fue chato, ellos vinieron a buscar un empate y nosotros no pudimos generar lo que entrenamos en la semana, para provocar en el partido alguna chance de gol más clara”. “En lo personal me sentí bien, pero un poco impreciso en los pases. No es los nervios ni mucho menos, a veces el pase lo tiras y el compañero se movió o salió mal, son circunstancias de partido”, agregó.