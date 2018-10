Zago: “Ser oro olímpico es único”

Hernán Zago es el entrenador del primer equipo femenino de hockey de San Albano y fue el conductor fuera de la cancha del seleccionado nacional juvenil que se coronó con el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en Buenos Aires.

El logro de las chicas albicelestes marcó una tendencia de trabajo en las tiras menores, además de incentivar al grupo con un resultado importante a nivel mundial en un evento histórico desarrollado en casa.

“Las sensaciones son inigualables con cualquier otro logro obtenido, por lo que representa el olimpismo y por la trascendencia que tiene a nivel comunicacional. Ser oro olímpico es único y a lo máximo que uno puede aspirar como deportista y entrenador”, subrayó Zago en charla con Info Región.

El balance

La victoria 3-1 con India puso en papeles lo que las chicas argentinas demostraron en cancha, que fue la superioridad notoria desde el juego que las llevó a lo más alto del podio.

Lejos de pensar en algo fortuito, el entrenador desarrolló las causas de la conquista: “Mucho trabajo, dedicación, apoyo de las Instituciones que representamos (Confederación Argentina de Hockey, Enard, Secretaria de Deportes) y sobre todo querer y creer que podíamos ser campeones olímpicos”.

“Decirlo en palabras es simple, pero son horas y horas diarias de entrenamiento, hábitos de alimentación, descansos, estar meses fuera de casa, estudiar a distancia, estar lejos de las familias, amigos y afectos, entrenar cuando todos descansan, con frío, lluvia. Eso es la vida del deportista de alto rendimiento. El común de la gente ve la parte linda, que es cuando se cuelgan la medalla, la otra parte la vemos y vivimos solo nosotros. Más aún, chicos y chicas que hicieron todo ese esfuerzo durante dos años y no les toco ser parte del equipo y mirarlo de afuera”, continuó.

El futuro

Desde las Leonas y un proceso exitoso de años, más la vigencia del seleccionado masculino y su oro olímpico, Argentina se convirtió en potencia de la disciplina y, al parecer, no planean dejar que eso cambie, ya que el trabajo en las juveniles también evidencia logros y una jerarquía importante a nivel individual.

En ese sentido, Zago señaló: “El hockey es un deporte que nos dio muchas satisfacciones en las últimas dos décadas, en damas particularmente, si bien los resultados de los últimos torneos importantes en Mayores no fueron del todo buenos, Argentina es el último campeón mundial sub 21 y ahora campeón olímpico sub 18. Espero se pueda ver reflejado en resultados positivos en los próximos años”.

Por último, lejos de olvidarse de la institución en la cual participa todas las semanas, sentenció: “Desde el año 2012 soy parte del Club San Albano y siento que también los represento en este logro”.