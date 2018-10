Lanús quiere sumar otro triunfo ante Tigre

Lanús tiene intenciones de continuar con el proceso de levantada en la Superliga al momento en que, por la fecha 10, visite en Victoria a Tigre, este viernes, desde las 19. El Granate llega al partido tras lograr su primera victoria en el certamen como local ante Patronato, por lo que ahora intentarán demostrar que no fue casualidad.

Pensando en el once que sumó por triplicado en La Fortaleza, Luis Zubeldia tendría pensado los mismos intérpretes. Con los principales apellidos a disposición, el ex Racing parece que hará gala de la premisa de equipo que gana no se toca.

“Hay muchas cosas del partido pasado que me gustaron. Debemos evolucionar como equipo y manejar determinadas cuestiones en condición de visitante. Tigre es un rival directo y tendremos que hacer bien las cosas para marcar la diferencia”, anticipó el entrenador del Granate, en charla con los medios.

La semana

El equipo entrenó este jueves en las instalaciones del complejo Lorenzo Francisco D’angelo de cara al objetivo de sumar los tres puntos en su visita a Tigre. El desafío tendrá varias aristas ya que, por un lado, de ganar, será la primera en condición de visitante durante la temporada.

Además podrán estirar la racha de victorias, en paralelo con el hecho positivo de acumular puntos y engrosar el promedio, alejando problemas con la zona del descenso.

Al respecto, Zubeldia indicó: “Fue una semana corta pero la aprovechamos bastante. Hace dos o tres días que preparamos el partido contra Tigre”.

En paralelo, con relación al parte médico, Facundo Monteseirín y Lucas Mugni trabajan para superar sus respectivas lesiones (re-ruptura del ligamento cruzado anterior izquierdo y hernia inguinal).

Es a partir de esas bajas que el cuerpo técnico piensa en repetir el equipo que ganó en el Néstor Díaz Pérez y así continuar con la seguidilla que lo haga escalar posiciones.

El rival

El Matador de Victoria es una de las instituciones más comprometidas con el descenso. Está sólo por encima de San Martín de Tucumán, conjunto que divide por una temporada y, de sumar en lo inmediato, saldrá de la zona caliente.

Con ese panorama necesitan sumar cuanto antes. La llegada de Mariano Echeverría al banco de suplentes tuvo buenas y malas ya que debutó con un triunfo con Estudiantes pero llega tras caer en Rosario con Newell´s.

En relación al equipo, Carlos Luna no entrenó durante la semana porque fue apartado luego de un conflicto interno a merced del tropezón ante la Lepra. El ambiente dentro del plantel de Tigre no es el mejor, los números no acompañan y tendrán la inmediata misión de ganar en como local ante el Granate para calmar las aguas.