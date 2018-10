Moyano amenazó con un paro: “No tenemos otra salida”

El líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que si el miércoles los empresarios del sector no le traen una propuesta aceptable, en la reapertura de las paritarias, “inevitablemente” convocarán a un paro.

Moyano habló tras la reunión con autoridades de la Fedeeac, la cámara que agrupa a las empresas del transporte de cargas, en la sede de Callao de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca, en la que planteó que una pauta paritaria anual del orden del 40%.La reunión se reanudará el miércoles de la semana próxima.

“Inevitablemente y aunque no estemos de acuerdo, no tenemos otra salida, no queremos perjudicar ni molestar a nadie, pero este Gobierno y los empresarios no nos dan otra salida. Cuando ganaban mucho dinero no decían nada. Estamos reclamando lo que le corresponde a una familia, nada más que eso”, subrayó.

Y en sus críticas al Gobierno advirtió: “Espero que se pueda ir en el 2019 porque esto no se aguanta más”.

Cuestionó que “reprimen a los trabajadores, amenazan, llenan de denuncias, y ello los llaman coraje y van al FMI, y se arrastran como las víboras”.