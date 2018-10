Para Beroldo, la ruptura del FR en Diputados no repercutirá en Lanús

El concejal por el Frente Renovador en Lanús Sebastián Beroldo aseguró que “no va a cambiar nada” en el bloque ya que no repercutirá la división de la bancada massista en Diputados.

“Hay compañeros que están buscando asomarse y tener voz propia. Tienen otra visión y no está mal”, apuntó el edil en diálogo con Info Región al referirse al alejamiento de diputados como Felipe Solá y Facundo Moyano, entre otros.

Si bien no descartó la unidad del peronismo de cara a las elecciones, consideró que “es prematuro hablar de candidaturas”. “Hablar hoy del 2019 es muy apresurado por la realidad que está viviendo el país, la Provincia y Lanús. Es una falta de respeto al vecino. En este momento tenemos que pensar cómo podemos ayudar a solucionar todo esto”, enfatizó.

“No hay bolsillo que aguante”

Profundizó, en este punto, que la situación económica es “asfixiante”. “La inflación es impresionante y los sueldos quedaron congelados. Así no hay bolsillo que aguante”, advirtió.

“Vemos con mucho dolor que cierran las fábricas y los comercios, están despidiendo a mucha gente, cuesta cada día más llenar la heladera y las tarifas son imposibles de pagar”, añadió.

Infraestructura escolar

Por último, se refirió al expediente que presentó el Ejecutivo que busca municipalizar el mantenimiento de la infraestructura escolar, que hoy está en manos de Provincia. Indicó que si se aprueba exigirán “respuestas inmediatas”.

Aclaró, no obstante, que el bloque todavía no definió si acompañará o no la iniciativa. “El sistema edilicio de las escuelas es calamitoso. Es algo que viene de antes y que se incrementó mucho más”, concluyó.