Ataque a sinagoga en Estados Unidos

Once personas murieron, entre ellas tres policías, como consecuencia del ataque a balazos de una persona en un templo judío de Pittsburg, Pensilvania, Estados Unidos, según confirmó el director de Seguridad Pública de Pittsburgh, Wendell Hissrich.

En un primer momento se reportó que el tirador estuvo en posesión de una ametralladora AK-47, pero los oficiales luego indicaron creer que poseía un rifle AR-15, así como otras armas de menor calibre, según publicó NBC.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “este malvado ataque antisemita es un asalto a la humanidad”. “Nos llevará a trabajar juntos para extraer el veneno del anti-semitismo de nuestro mundo. Debemos unirnos para conquistar el odio”, apuntó.

“Toda América está de luto por el asesinato masivo de judíos americanos en la sinagoga del árbol de la vida en Pittsburgh. Oramos por los que perecieron y sus seres queridos, y nuestros corazones van a los valientes policías que sufrieron graves heridas…”, señala otro mensaje del presidente estadounidense.

Just now: President Trump invited Rabbi Benjamin Sendrow to offer a prayer for the victims of the attack in Pittsburgh. pic.twitter.com/7xSUm9y7QL

— The White House (@WhiteHouse) 27 de octubre de 2018