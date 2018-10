Los Andes visitará Bahía para cortar la racha

Los Andes finalizó su semana de trabajo y ahora piensa en el partido de este domingo, escenario en el que se medirá ante Olimpo como visitante, por la fecha 8 del Nacional B. Los conducidos por Aníbal Biggeri aún no ganaron en el campeonato (cuatro derrotas y tres empates), por lo que su principal desafío será vencer y salir del fondo de la tabla.

“Estamos trabajando con mucha intensidad, tratando de encontrar el equipo para salir de este momento. Hemos tenido una semana de mucho trabajo y ojalá que en Bahía podamos revertir la situación”, aseguró Leandro Requena, en diálogo con Info Región.

Actualidad

En su última presentación, los de Lomas de Zamora empataron como local sin goles ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Ahora, con la premisa de conseguir la primera victoria en la temporada, tratarán de romper con la poca efectividad de cara al arco rival y superar a un equipo como Olimpo, que se hace fuerte en su estadio.

Sobre la semana de entrenamientos y de cara al cruce en Bahía, Requena señaló: “Trabajamos mucho en lo que es la efectividad. Nos está costando generar situaciones de gol y concretarlas. No hay que bajar los brazos, tenemos una linda oportunidad para revertir eso y debemos aprovecharla”. “Tratamos de encontrar una identidad que aún no la plasmamos dentro del campo. El entrenador todavía está buscando el once que nos permita sacar la situación adelante, tuvimos un amistoso con Independiente que fue positivo, sirve por la jerarquía del rival y para agarrar confianza, pero si no sumamos de a tres el fin de semana no tiene demasiado sentido”, agregó el arquero del Milrayitas.

El escoyo

Olimpo no será un oponente sencillo para los de Biggeri. En Bahía Blanca el equipo obtuvo dos victorias (en sus últimos dos choques), a la vez que sufrió una caída en el debut del torneo. Por otra parte, las dimensiones de la cancha son más reducidas que las del Eduardo Gallardón, por lo que será otro factor a tener en cuenta al momento de plantear las variantes.

Requena analizó: “Es un rival con un plantel muy joven que corre mucho, es intenso y cuenta con dos o tres jugadores con los que hay que tener cuidado. Vamos a afrontar a un equipo dificilísimo, asimismo sabemos que tenemos material para ganarle a todos en cualquier cancha”. Y reparó en la particularidad del estadio Roberto Natalio Carminatti: “Son ventajas que te puede dar la cancha al momento de llegar al arco rival, pero también se puede dar en contra depende de cómo una plantee el partido. Buscaremos sacar provecho a todas las situaciones que se nos puedan presentar”.