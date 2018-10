Prometen “grandes ofertas” en el Cyber Monday 2018

Por séptimo año consecutivo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza el Cyber Monday con interesantes ofertas, descuentos y oportunidades en las tiendas de comercio por internet de todo el país desde el 29 al 31 de octubre.

En esta ocasión, más de 500 tiendas oficiales referentes del e-commerce nacional participarán del Cyber Monday 2018, lo que representa el récord de empresas participantes. “El comercio electrónica creció más del 60 por ciento respecto a mitad del año del 2017. Está presente en cada vez más sectores de la población”, destacó en diálogo con Info Región el director ejecutivo de la CACE, Diego Urfeig.

Las ofertas se publicarán a través del sitio www.cybermonday.com.ar. En esta edición, las categorías disponibles serán: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes y Turismo; Hogar, Muebles y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Alimentos y Bebidas; Automotriz; y Varios. “Hay todo tipo de productos. No es solo una oportunidad para darse un permitido, sino la chance de conseguir aquellas cosas que uno igualmente debe comprar, pero a un precio rebajado”, sostuvo Urfeig.

Algunas de las tiendas que participan son Adidas; Almundo; Arredo; Avenida.com; BedTime; Belmo; Blaisten; Carrefour online; Compumundo SA; Dafiti; Despegar.com; DiaOnline.com.ar; Disco; Easy; Falabella SA; Farmacity; Frávega; Garbarino; GPSfarma; Groupon; Hendel; Jumbo; La Cadeuse; Linio; Megatone; Mercado Libre Mimo&Co; Montagne; Necxus; Personal; Samsung; Sommiercenter; Travel; Vea; Viajes Falabella; Walmart; y Whirlpool.

Oportunidad en medio de la crisis

El director ejecutivo de la CACE explicó que debido al contexto económico, muchas empresas “van a salir ofrecer grandes ofertas” y esto va a generar “que aquellos que están reprimiendo el consumo por los aumentos, la incertidumbre o los retrasos del salario real puedan aprovecharlo”: “Probablemente encuentren en este evento la posibilidad de comprar aquello que necesitan o quieren a precios mucho más bajos”, destacó Urfeig.

Comprar seguro

Para evitar inconvenientes, se recomienda evitar las conexiones wifi libres, ya que la información que se transmite por redes públicas -incluidos los datos de la tarjeta de crédito- pueden ser fácilmente capturados.

Aconsejan no utilizar computadoras que no se conocen, ya que su configuración de seguridad puede no ser óptima. Además, chequear que las máquinas tengan el sistema operativo y el antivirus actualizados.

Es posible que en estos días circulen muchos correos electrónicos de ofertas para comprar en internet. Algunos de estos pueden contener enlaces a sitios que parecen legítimos pero que no lo son. Siempre es mejor tipear en el navegador la dirección del sitio al que se quiere acceder y chequear en www.cybermonday.com.ar si el comercio está adherido.

Se recomienda hacer compras en sitios seguros. Para chequearlo, es necesario verificar en la barra de direcciones que estén las letras “https”. La “S” al final indica que se trata de un sitio seguro.

Por último, evitar proporcionar más datos personales que los estrictamente necesarios para hacer la compra. Si se piden más datos, es posible que se trate de un sitio inseguro.