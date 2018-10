“Estamos afianzando la idea del técnico”, señaló Ricci

Talleres de Remedios de Escalada sigue sumando. El conjunto de Timote y Castro se trajo un punto de su visita a Zárate, tras igualar 1-1 ante Defensores Unidos. El conjunto dirigido por Gustavo Noto lleva tres encuentros sin conocer la derrota y sacó siete de los últimos nueve puntos que se jugaron.

El volante Nicolás Ricci, quién jugó su primer encuentro como titular ante el CADU, indicó: “Tuvimos un mal arranque de torneo, pero mejoramos los últimos tres partidos. Nos falta un poco mas de confianza y afianzar más la idea del entrenador. Con poco tiempo de laburo se están viendo cambios. Y, con trabajo, los aspectos que faltan se están puliendo”.

El partido

El Tallarín mostró dos caras en el encuentro ante el CADU. Luego del rápido gol del local para abrir el marcador, los de Escalada supieron igualar las acciones y hasta pudieron ponerse arriba. Sin embargo, tras la expulsión de Guillermo Santana, Talleres se dedicó a aguantar y se trajo un punto de Zárate, en un “muy duro partido”, según Ricci.

“Ellos se pusieron en ventaja rápido y creo que, por un momento, se vio mal la cosa. Sin embargo, con la idea de siempre, manejando la pelota, hicimos un gran primer tiempo y pudimos encontrar el empate. En el segundo, corrimos bastante y hubo mucho desgaste, más que nada cuando nos quedamos con diez, pero pudimos aguantarlo”, analizó. Y agregó: “En lo personal, estoy muy contento. Los compañeros siempre me dieron la confianza para ayudarme en lo que necesite, así que se hizo todo más fácil. También estoy feliz por la asistencia a Maxi (Badell) que sirvió para empatar el partido”.

Mejoras

Desde la llegada de Noto al banco de los suplentes, el Tallarín sumó ocho puntos de los 21 que se disputaron. Sin embargo, previo a la llegada del ex San Telmo a la dirección técnica, Talleres tenía tres puntos de 18 posibles, por lo que todavía está lejos de la zona del reducido. También, los de Timote y Castro llevan tres partidos sin derrotas, en donde convirtieron más goles que en todas las fechas restantes. En ese sentido, Ricci valoró la “tranquilidad” que eso genera en el equipo.

“Es importante encontrar los goles como lo venimos haciendo, ya que no se nos estaba dando. Eso nos da un poco mas de confianza y calma para abrir los partidos, y encaminarlos de una manera distinta”, comentó el volante, en charla con Info Región. Y concluyó: “Mejoramos mucho en la parte actitudinal. No es que antes no dejábamos todo, porque los muchachos siempre dejaron todo por el equipo en cada partido, pero ahora estamos con mucho compromiso en cada pelota y se nota. Vamos por el buen camino”.