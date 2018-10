Moyano será indagado el próximo jueves

El fiscal Sebastián Scalera, fiscal de Lomas de Zamora, citó a Pablo Moyano a indagatoria, para el próximo jueves. “Nos veremos las caras”, respondió el dirigente de Camioneros.

El fiscal había solicitado la detención de Moyano, pero esto fue rechazado por el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien denunció amenazas.

Pablo Moyano debe presentarse el 1 de noviembre, el próximo jueves, ante la Justicia. La causa es por “asociación ilícita” y la acusación sostiene que había una organización, de la que formaba parte el dirigente, para recaudar fondos con la venta de choripanes, trapitos y venta de entradas en el Club Atlético Independiente.

Moyano renovó las acusaciones de “persecución política”, en una entrevista concedida a C5N, “por no haber firmado la reforma laboral, por no aceptar el 15 por ciento de paritarias”. “Cuando nuestra organización gremial lanza un paro de 36 horas por reapertura de paritarias, pasa esto”, sostuvo, aludiendo a la reunión que mantendrán con empresarios del sector para reclamar otro porcentaje de aumento que contemple la inflación. “Vamos a seguir estando en la calle reclamando”, aclaró.

En torno a la acusación, a partir de dichos de Pablo “Bebote” Álvarez, Moyano fue tajante: “Yo no he recaudado dinero, como se me acusa, de la venta de choripanes, ni de trapitos ni de venta de entradas”. “Este señor Scalera responde a la señora (Elisa) Carrió”, consideró.

Se descuenta que el dirigente se acercará el jueves al Palacio de Justicia, para ser indagado por Scalera. “Nos veremos las caras el jueves”, dijo.

Vale recordar que el juez Luis Carzoglio, del Juzgado de Garantías 9 de Avellaneda, rechazó el 16 de octubre el pedido de detención que había solicitado el fiscal de Lomas de Zamora. En esa oportunidad, el magistrado denunció amenazas.

El fiscal adjunto de los Tribunales de Lomas de Zamora había anticipado que insistiría con el pedido de detención del referente del Sindicato de Camioneros y recusaría al juez Luis Carzoglio.