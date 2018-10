“Venimos por el camino correcto”, indicó Núñez

SAG Lomas tomó un respiro luego de mucho tiempo. El conjunto dirigido por Osvaldo López prepara el encuentro del sábado, desde las 18, ante Ferro Carril Oeste, en condición de local. Previo al fin de semana libre, lograron cortar -ante Quilmes- una racha de cinco derrotas consecutivas.

“Por suerte pudimos cortar la racha negativa, y la semana se encara de otra manera después de ganar. Estamos tomando los entrenamientos con otras ganas y otra intensidad. Nuestra idea es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que queda del torneo”, sostuvo Santiago Núñez, en diálogo con Info Región.

El presente

El conjunto de Burzaco viene de un fin de semana libre, ya que había adelantado su partido ante Quilmes, en el que consiguió un triunfo luego de cinco derrotas consecutivas. Al respecto, Núñez señaló que “las lesiones” fueron una de las causas del presente irregular del equipo, que ganó luego de varias fechas.

“Venimos por el buen camino. Quizás nos jugaron en contra las lesiones que tuvo el equipo, pero estamos bien. Hay que seguir mejorando varios aspectos, como la defensa. El ataque lo estamos recuperando, pero no nos queda mucho tiempo. Hay que seguir metiéndole, mejorar ambos aspectos y terminar de la mejor manera el torneo”, aclaró el extremo.

Lo que se viene

A tres fechas del final, Lomas acumula 39 unidades, cuatro más que Argentinos Juniors (en repechaje), seis más que Defensa y Justicia y a nueve de Juventud Unida (ambos en descenso directo). Si bien está fuera de la zona roja, el conjunto de Burzaco no debe dejar más puntos en el camino, si es quiere evitar complicaciones. “Es importante seguir sumando. No estamos en una posición tan cómoda en el torneo general, por lo que hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Depende de nosotros cómo encaremos cada partido para poder ganarlo”, aclaró Núñez.

Y analizó: “La confianza en nosotros es algo fundamental. No vi mucha diferencia entre los rivales con los que jugamos y nuestro juego. Tenemos que intentar no cometer los mismos errores para quedarnos con los partidos que restan. Queremos escalar posiciones en la general y olvidarnos de la pelea por no descender”.

El rival

Ferro Carril Oeste llega a Burzaco en la quinta posición de la tabla general, con 54 puntos. Viene de caer, en condición de visitante, ante Argentinos Juniors, en La Paternal. Núñez, en charla con este medio, resaltó: “Ferro es un equipo que ya conocemos, así que estamos trabajando cómo atacarlos y por donde nos pueden hacer daño. Por mas que hayamos tenido un fin de semana libre, haberle ganado a Quilmes hizo que encaremos la semana de otra manera. Pudimos entrenar bien y concentrados para proyectar de la mejor manera cómo encarar el partido del sábado, que no es nada fácil”.