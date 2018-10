Apareció sana y salva la adolescente que era buscada en Lomas

Apareció la adolescente que era buscada en Lomas de Zamora. Se trata de una joven de 16 años que faltaba de su hogar desde el 25 de octubre. Se reencontró con su familia esta madrugada, informaron desde su entorno.

“Ella está bien, apareció sana y salva”, escribió la hermana de Valentina, Belén, en redes sociales. Agradeció la colaboración de la comunidad por compartir su imagen con los datos, en el marco de la desesperada búsqueda. “Gracias a Dios está bien, que es lo más importante”, apuntó.

Valentina, de 16 años, regresó a su hogar esta madrugada por sus propios medios, informó la familia. El 25 de octubre había salido de su casa y no volvió a tomar contacto con su entorno, que dio marcha a una intensa búsqueda.

En tren de búsqueda y difundir su imagen, la familia de Valentina realizó volanteadas en Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes.

Según Missing Children, 653 chicos comenzaron a ser buscados el año pasado. El recuento de casos es de 13136. De ese total, 12414 fueron hallados (128 fueron encontrados muertos); 656 casos fueron cerrados (por distintos motivos); 66 aún son buscados. Además, hay cuatro chicos que buscan a su familia.

La organización precisa que el 44 por ciento de los casos se origina por “crisis de identidad”, 35 por conflictos familiares, 14 por sustracción, el 4 por ciento se perdió y otro 3 tiene “discapacidad mental”. El 75 por ciento de los casos de chicos perdidos, en tanto, tienen entre 13 y 17 años, el 12 por ciento corresponde a la franja etaria 7-12 años y un 10, de 0 a 6 años.

No hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia

La recomendación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es que si un chico o chica no aparece, se haga la denuncia cuanto antes. “Si su hijo no aparece, no pierda tiempo. Llame al 142, gratuito desde cualquier compañía telefónica o al 0800-122-2442. Asesórese las 24 horas, los 365 días del año“, señala la cartera. Aclara que “no hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia”.