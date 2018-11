Pucará se juega su última carta ante Alumni

Pucará se medirá, el sábado desde las 15:40, ante Alumni por la fecha 22 del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Rojo deberá ganar con punto bonus para aspirar a terminar entre los cuatro primeros del torneo.

“No es un partido más. Sabemos que es un encuentro duro y que tenemos que conseguir algo difícil. Hay que buscar un resultado que no es normal en el Top 12, más contra estos equipos. Es la última carta que nos queda para lograr el objetivo y queremos lograr el resultado”, dijo el back Tomás Jorge, en diálogo con Info Región.

Así llegan

El conjunto de Gustavo Jorge llega al encuentro con 61 unidades, cinco menos que el local, quien ocupa la cuarta posición en la tabla general del Top 12, por lo que está en zona de clasificación a semifinales junto a los ya clasificados San Luis, Belgrano Athletic e Hindú.

El Rojo deberá conseguir un triunfo con punto bonus para conseguir el pase a las semifinales. Si bien viene de conseguir uno ante Regatas (35-7), sabe que no será un encuentro fácil ante Alumni, que sólo cayó seis veces en el certamen. Los de Tortuguitas vienen de dar vuelta un resultado desfavorable y vencer a CUBA (11-14).

Las claves

Jorge, en charla con este medio, anticipó un encuentro “difícil” para el equipo de Burzaco. El back remarcó la defensa como uno de los aspectos principales en los que hará foco Pucará para llevarse los cinco puntos, sabiendo que uno de los puntos fuertes del local es el desequilibrio en los 3/4. “Confiamos que los tries los podemos llegar a hacer, pero lo más difícil va a ser contener a Alumni. Hay que conseguir una diferencia de tres tries. Si tenemos una defensa sólida, podemos llevar el partido a una parte anímica que nos favorezca y lograr que no nos marquen”, enfatizó.

El rival

Con 66 unidades, el conjunto de Tortuguitas llega a la última fecha del Top 12 en la cuarta posición. Con tres resultados posibles (ganar, empatar, y perder por menos de dos tries), Alumni intentará conseguir, en los 80 minutos ante Pucará, su pasaje definitivo a las semifinales del torneo. “Sabemos que ellos son un gran equipo. Estas últimas semanas se cayeron un poco a nivel juego, pero tienen muchísimos jugadores de buen nivel. La tercera línea es la mejor de la URBA y tienen unos metros finales muy punzantes, por lo que va a ser duro contenerlos”, concluyó Jorge.