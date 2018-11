“Hay dirigentes con los que es difícil acercarse por sus problemas delictivos”

El ex concejal y ex candidato a intendente por el Frente Renovador de Avellaneda Armando Bertolotto advirtió que “hay algunos dirigentes con los cuales es difícil acercarse por sus problemas de índole delictiva” al referirse a la posible unidad del peronismo. No obstante, no descartó la posibilidad de “llegar al menos a unas PASO”.

Respaldó, en esta línea, se sumó a las declaraciones de dirigentes como el senador Miguel Ángel Pichetto que ponderan lograr un frente opositor “pero dejando atrás al pasado”. “Es que hay algunos con los cuales es difícil acercarse por sus problemas de índole delictiva y porque hay que pedir permiso para visitarlos en una unidad carcelaria”, disparó.

Ruptura del FR

Minimizó, por otra parte, la ruptura del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador por la salida de Felipe Solá y Facundo Moyano, entre otros. “No le doy importancia, a Sergio Massa no le hace mella”, enfatizó el ex edil.

Subrayó luego que “lo cierto es que las encuestas dicen que Massa es el único que en un balotaje le ganaría a Mauricio Macri”. “El problema mayor es que el gobierno de Cambiemos está castigando a la gente”, recalcó.

“Estamos en tan mala situación que hay quienes dicen que vuelva la anterior gestión pero no se dan cuenta que no va a ser automático arreglar el país”, evaluó y alertó el ex edil al considerar que “la situación va a ser muy delicada para el próximo gobierno”. “El único que tiene un equipo económico fuerte es Massa”, concluyó al aludir a Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli.