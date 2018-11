Para Solá, Bullrich se maneja con una “irresponsabilidad inexcusable”

“El que quiere estar armado, que ande armado”, aseguró ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las críticas no tardaron en llegar, hoy se sumó el diputado de Red x Argentina Felipe Solá. “Las palabras son muy graves”, sentenció.

“Las palabras de la ministra son muy graves, una irresponsabilidad inexcusable en alguien que tiene responsabilidades tan grandes: las palabras pueden matar y alguien puede sentirse avalado para andar armado”, señaló el legislador, según consigna la agencia NA.

Bullrich señaló que “la Argentina es un país libre”, motivo por el que la elección de armarse, queda en los ciudadanos. “Andar armado es muy peligroso para alguien que ni siquiera sabe qué nivel de control sobre sí mismo tiene y tiene que saber de armas”, cruzó Solá.

“(Sus declaraciones) son el éxito de la doctrina (del presidente electo de Brasil, Jair) Bolsonaro, que puede hacer que aquellos que no se animaban a decirlo ahora lo diga y que aquellos que no se animaban a hacerlo se animen y sientan que han aumentado sus derechos y ahora tienen el derecho a la posibilidad de una violencia total, que es un arma”, analizó.

“En la Argentina hay una reglamentación, hay un organismo como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en donde las personas pueden ir y hay dos categorías: la tenencia y la portación. Hay una serie de requisitos y los que los cumplan pueden tener armas. Pero pueden no tener armas. Yo recomiendo no tener armas. Pero en la Argentina la portación de armas no está prohibida, está regulada por un organismo”, insistió este sábado la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, rechazó las críticas, y aclaró: “Las personas pueden tomar su libre decisión de qué hacer. Mi recomendación es que no lo hagan. Ahora, pueden hacerlo porque están dadas las condiciones y hay un organismo que da certificados de tenencia o portación de arma. Esta es la ley; si queremos cambiarlo, lo cambiamos”.