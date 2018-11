“Estamos muy preocupados”, alertó Biggeri

Los Andes cayó este sábado 2-0 como local de Atlético Rafaela, en un compromiso pautado por la fecha 9 del Nacional B. Con ese marcador, los de Lomas de Zamora siguen sin encontrar la victoria en el certamen y comienzan a complicarse con la zona del descenso.

Aníbal Biggeri, en conferencia de prensa, fue autocrítico con el rendimiento y lamentó un nuevo traspié de sus dirigidos: “Hicimos un mal partido en todo sentido. No encontramos nunca el rumbo, lo perdimos bien y cada error que cometemos lo pagamos caro, además cuando tenemos alguna posibilidad de hacer un gol no convertimos. Más allá de eso Rafaela nos ganó bien”.

Sin rumbo

El Milrayitas tuvo una de sus presentaciones más flojas en un campeonato en el cual le cuesta encontrar la guía para sumar y consolidarse en otra pelea que no sea la de permanencia en la categoría. “No se vio nada en cancha de lo que venimos trabajando, fue el peor partidos de todos”, reconoció.

Además, remarcó: “Tendremos que seguir trabajando, estamos muy preocupados y no lo voy a negar. No puedo encontrar el equipo, veníamos laburando sólidos en defensa y ahora también nos costó en la primera línea. Voy a trabajar para el club y veremos que se puede seguir haciendo porque quiero lo mejor para Los Andes”.

En paralelo, analizó las falencias dentro de la cancha: “Los que me conocen saben que mis equipos no juegan así, trato de asociarme y darle una identidad al grupo. El problema no son los nombres, no estamos dando dos pases, no tenemos la valentía de agarrar la pelota y jugar. Vamos a seguir trabajando, es la única realidad”.

Continuidad

Pese a la mala racha, Biggeri se mostró entero y sin dudas para seguir al mando del equipo en pos de alcanzar el objetivo a corto plazo de sumar de a tres. El equipo afrontará dos semanas de entrenamientos pero sin actividad oficial a causa de los compromisos internacionales del seleccionado, situación que colabora con la idea del cuerpo técnico de darle rodaja al grupo y encontrar la idea que los encamine al triunfo.

“Fuerza nunca voy a dejar de tener, si cuento con un dolor lógico porque perdimos. Estamos dando lo mejor de nosotros, soy responsable de esto pero no voy a aflojar. Estoy triste porque trabajamos mucho y se dio un paso atrás”, sentenció el entrenador, en contacto con los medios.