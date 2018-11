Serra y el retiro: “Es el momento justo”

Hernán Serra decidió ponerle punto final a su carrera como jugador de futsal de Banfield, luego de lograr con el equipo la permanencia en la División de Honor. Si bien reconoció que la vara en los objetivos era más alta, también valoró como el “momento justo” para dejar las canchas en la elite de la disciplina.

Al respecto, el capitán del Taladro, en diálogo con Info Región, comentó: “Nos quedamos con ganas de más. Hay formas distintas de ascender, a nosotros nos sobraron fechas, entonces las expectativas este año eran de pelear arriba. Ninguno en el plantel tenía dudas que el descenso no sería nuestra lucha. La primera ronda fue muy buena, no teníamos experiencia en esa etapa de torneo y sin embargo nos fue mejor que la segunda, pasa que el envión anímico con el que veníamos nos ayudó”.

La despedida

Banfield consolidó la categoría tras empatar en la ante última fecha 5-5 con Boca en el Microestadio 110 años. Lejos de las posiciones de play off, el equipo de Emanuel Santoro no pasó sobresaltos con los lugares del descenso, por lo que es un buen plafón para un equipo que viene de la segunda categoría.

En ese sentido, Serra desarrolló los motivos de su despedida: “Es el momento justo. Me voy jugando en División de Honor, compitiendo, sin sentirme menos que nadie y con resultados buenos. Hubiese sido genial entrar a los pla yoff como broche de oro, pero es un buen presente porque son muchos años de exigencias, con la familia atrás. Hoy es difícil estar a la par de pibes de 20 años que corren muchísimo. Son varias cosas en la balanza que hizo que tome la decisión”.

Por otra parte, sobre su estadía en el club y los momentos transitados, el referente del albiverde eligió situaciones que marcaron las buenas y malas en la institución: “De los mejores que viví fueron los dos ascensos. Quizás el último con otro color por la madurez de uno. En cuanto a lo negativo, el año del descenso fue particular porque no tenía ninguno en toda mi carrera. El 2016 fue el peor momento en Banfield, por cuestiones deportivas y extra deportivas que hicieron que no la pase bien. Por suerte tuve la oportunidad de quedarme y revertir eso”.

Palabra autorizada

Luego del descenso y una campaña negativa en la segunda categoría, Santoro se hizo cargo del equipo, reconstruyó el grupo y, con Serra entre uno de sus principales estandartes en el equipo, encaminó a Banfield nuevamente a la máxima categoría.

Para finalizar, el entrenador opino sobre rol del Hueso Serra y el año banfileño: “Fue claramente un líder dentro y fuera de la cancha. Tuvo un poco de revancha de otros procesos y lo importante fueron las ganas. Estos años se dieron buenos para todos, cuando está en cancha se hace notar, con partidos buenos y regulares, pero fue clave en este proceso”.