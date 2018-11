El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se sumó a las críticas a la CGT por haber canjeado un paro por un bono que “no existe” ni percibirán todos los trabajadores. Aclaró que la central obrera que dirige seguirá con el plan de lucha, junto a otros espacios que no acompañan al Gobierno.

“Los combativos de la CGT se fueron y se nota. Los que quedaron tienen una compulsión por demostrarle al gobierno que los va a acompañar”, aseguró Yasky, al tiempo que cuestionó el canje del paro general por “un bono que no tiene fecha ni monto y que no van a cobrar todos los trabajadores”.

“El bono no existe, forma parte de otra mentira más del gobierno y de aquellos que los justifican para que dejemos de reclamar. Vamos a seguir convocando a todos los sectores gremiales dispuestos a luchar contra el ajuste del FMI”, sentenció el dirigente en declaraciones radiales, en sintonía con las expresiones de Pablo Moyano.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó hoy que el pago del bono de fin de año, por 5 mil pesos, será obligatorio para el sector privado, pero no para el público. “Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado”, planteó el funcionario en una conferencia de prensa.

La CGT acordó el pago de un bono de 5000 pesos, en dos tramos, y la idea del paro queda descartada. Si bien la decisión la toma el Consejo Directivo de la central obrera, Héctor Daer fue tajante: “El paro no es un fin en sí mismo”. “Seguramente no habrá medida de fuerza”, apuntó.