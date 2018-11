“Nuestro problema es la irregularidad”, admitió Gastaldi

San Albano cerrará, el sábado desde las 15:30, su participación en la Primera A ante Universitario de La Plata, en condición de visitante. El conjunto de Corimayo, con 60 puntos, ya quedó afuera de la pelea por el ascenso.

“No sé si es un buen torneo. Perdimos muchos puntos que nos impidieron poder pelear por un lugar en el Top 12, que era lo que queríamos. De todos modos, también tuvimos partidos muy buenos donde mostramos carácter y buen juego”, analizó Ignacio Gastaldi, en diálogo con Info Región.

El partido

El Albano volvió al triunfo, en condición de local, ante Moreno. En un partido de ida y vuelta en el marcador, los de Corimayo se llevaron el triunfo gracias a la precisión que tuvieron en los últimos metros.

“El encuentro fue complicado, se nos hizo duro. La verdad es que no jugamos bien, sobre todo el primer tiempo. Cometimos muchas imprecisiones, pero en el segundo, por suerte, nos largamos a jugar un poco más, pudimos hacer cuatro tries y eso nos permitió ganar”, analizó el back. Y agregó: “Cometimos muchas infracciones, y ellos tenían un pateador muy efectivo, lo que nos hacía pagar con puntos. La mayor parte del partido estuvimos abajo en el resultado. En el entretiempo decidimos salir a atacar más, tuvimos mayor posesión y los obligamos a defender”.

Por mejorar

De cara al último compromiso de la Primera A, ante Universitario de La Plata, San Albano intentará corregir los errores que lo dejaron lejos de la zona de clasificación al ascenso. El apertura apostó “a mejorar la regularidad” en el próximo torneo. “El mayor déficit de San Albano es no ser un equipo regular. Podemos ganarle a cualquiera y perder con cualquiera. No logramos tener una constancia en cuanto a los resultados, entonces, por esos altibajos, no podemos estar más arriba en la tabla, como nos hubiese gustado”, enfatizó Gastaldi.

“Con esta base, esperamos encarar el año que viene para poder terminar mejor en la tabla. Ante Universitario, por ejemplo, la clave fue habernos largado a jugar sin mirar el resultado. En el entretiempo, nos miramos y todos coincidimos que nos estábamos divirtiendo. Entonces salimos con esa idea y eso hizo que logremos marcar”, concluyó.