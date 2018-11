Sica aclaró que el bono es para el sector privado

“Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado”, precisó el ministro de Producción y Trabajo.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó este miércoles que el pago del bono de fin de año, por 5 mil pesos, será obligatorio para el sector privado, pero no para el público.

“Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado”, planteó el funcionario en una conferencia de prensa.

Explicó que el texto está en plena redacción. “La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo”, añadió el ministro de Producción y Trabajo. “Hemos creado un ámbito de diálogo junto a los empresarios y los representantes de los trabajadores. Es en este espacio en el que podemos consensuar herramientas que nos permitan recuperar el poder adquisitivo del salario y preservar el nivel de empleo”, había explicado ayer.

La CGT acordó el pago de un bono de 5000 pesos, en dos tramos, y la idea del paro queda descartada. Si bien la decisión la toma el Consejo Directivo de la central obrera, Héctor Daer fue tajante: “El paro no es un fin en sí mismo”.

“El paro no es un fin en sí mismo, y nosotros planteábamos una medida de fuerza si no había respuesta a los reclamos; creo que esto (por el bono) es el principio para atenuar la situación crítica”, sostuvo el dirigente. Si bien aclaró que la decisión “surgirá en la reunión del Consejo Directivo” de la CGT, advirtió que “seguramente no habrá medida de fuerza”.

Pablo Moyano, dirigente de Camioneros, cruzó hoy a la central obrera por considerar insuficiente el pago del bono en dos tramos (2500 pesos en noviembre y otra suma igual en enero). “Tendrían que haber acordado un decreto para que no hayan más despidos, para que no haya más suspensiones, paritarias libres, un bono que abarque a jubilados, desocupados, municipales, estatales y a los privados”, apuntó.