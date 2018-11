El Gobierno apuesta a un “clima de paz”

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, subrayó que el Gobierno espera transcurrir “en el mayor clima de paz social que se pueda conseguir” la “situación excepcional” que afecta tanto a trabajadores como empresarios, ante lo cual celebró la decisión de la CGT de suspender el paro nacional que tenía previsto realizar antes de fin de año.

“La CGT anunció esta semana que no iba a realizar ninguna medida de fuerza. Estamos todos viendo que hay una situación excepcional”, sostuvo el funcionario nacional. Destacó la “instancia de conversación que se abrió con la CGT y los sectores empresariales” con el objetivo de que los trabajadores puedan cobrar un bono no remunerativo de hasta 5 mil pesos.

Sica planteó que esa mesa de diálogo “está puesta con el objetivo de mantener en esta situación los puestos de trabajo y el valor del salario real” frente a la inflación. “Ese es nuestro principal objetivo y queremos transcurrirlo en el mayor clima de paz social que podamos conseguir”, concluyó.

En los últimos días, había aclarado que el pago del bono de fin de año, por 5 mil pesos, será obligatorio para el sector privado, pero no para el público. “El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado”, planteó el funcionario en una conferencia de prensa en la que confirmaba el pago del bono.

El titular de la cámara alimenticia COPAL y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, replicó que “más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago del bono”. Por su parte, el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, se quejó de que el eventual cobro de un bono de fin de año “es absolutamente insuficiente”, ya que apuntó que “la inflación va a ser cercana al 50 por ciento”.