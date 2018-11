Condenaron a Pérez Corradi a siete años de prisión por tráfico de efedrina

El empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi fue condenado este martes a siete años de prisión por traficar entre 2004 y 2008 unos 1.900 kilos de efedrina utilizada como precursor químico para elaborar drogas sintéticas por narcos criminales.

De esta manera, Pérez Corradi (41) seguirá preso aunque logró una reducción de más de la mitad de la pena por haber colaborado con la investigación.

Luego de escuchar el veredicto, el empresario, que estuvo solo acompañado de su abogado Juan José Ribelli y vestido de jogging, fue retirado del recinto esposado, con casco y chaleco antibalas, y escoltado por dos efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA).

Por su parte, el abogado Ribelli explicó que los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez del Tribunal Oral Federal (TOF) 8 porteño hicieron lugar a tres planteos de la defensa al eliminar el delito de “importación ilegal y desvío” de efedrina, el agravante de la “participación de tres o más personas” y el concurso real con “comercialización de materia prima para la producción de estupefacientes”.

El TOF solo le atribuyó a Pérez Corradi este último delito, el cual contempla penas de entre 4 y 15 años de prisión, y le fijó una condena de 7 al valorar la “eficacia en la colaboración” que prestó en la investigación.

Apelación

Al finalizar la audiencia, Ribelli adelantó que aguardará a que el tribunal difunda los fundamentos del fallo el 22 de noviembre a las 18 para preparar la apelación de la sentencia, ya que en los alegatos había pedido la absolución.

Por su parte, el fiscal de juicio Marcelo Colombo había solicitado una condena a 10 años de prisión por la importación y desvío de efedrina, en concurso real con el delito de comercialización y agravado.

Antes de conocerse el veredicto, Pérez Corradi pronunció sus “últimas palabras” y reiteró lo que ya había declarado durante el juicio: que él comercializó efedrina “en negro” pero que no lo hizo para la producción de estupefacientes.

La causa

Pérez Corradi es el único imputado en este proceso que comenzó el 13 de septiembre, aunque en la causa hay otros cinco acusados que serán sometidos a otro debate oral más adelante, ya que apelaron el requerimiento de elevación a juicio.

Entre los acusados se encuentran los hermanos Máximo Zacarías (60), ex funcionario de ceremonial del PAMI; y Miguel Ángel Zacarías (58), ex secretario privado del jefe del Sedronar, Ramón Granero (58) -también está procesado-; y otros dos ex funcionarios de la misma secretaría, Gabriel Yusef Abboud (59) y Julio De Orue (48).

En tanto, el mes pasado debían empezar otros dos juicios a Pérez Corradi: uno en el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 2, por intento de tráfico de efedrina a China; y el segundo, a cargo del TOF 5 y por lavado de dinero en la denominada causa de la “Mafia de los Medicamentos”, aunque ambos fueron pospuestos para no superponerse con el que terminó hoy.

Pérez Corradi sigue además vinculado a la causa del triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados en 2008 Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), ya que si bien en diciembre de 2016 la jueza María Servini le dictó la falta de mérito, en mayo de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó esa decisión al considerar que restaba producir prueba.

El empresario estuvo prófugo de la Justicia hasta junio de 2016, cuando lo capturaron en la zona de la Triple Frontera, en Paraguay, y fue extraditado a la Argentina, donde se le dictó la prisión preventiva en la causa por tráfico de efedrina.