Buscan que las cusas por corrupción vayan a juicio por jurado

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados volverá a reunirse esta tarde, desde las 14 en el anexo C del segundo piso, para buscar emitir dictamen sobre la iniciativa que contempla implementar el sistema de juicio por jurados para delitos con penas superiores a ocho años y aquellos vinculados a la corrupción.

Los diputados tendrán hasta el próximo martes 20 de noviembre para emitir dictamen del proyecto, cuando concluye el plazo para la firma de despachos, de acuerdo al reglamento del cuerpo.

En el encuentro de la semana pasada, que no logró reunir quórum, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), señaló: “Espero que podamos emitir un dictamen para que se aplique este sistema, en un momento que existe un descreimiento de la Justicia”. Consideró, entonces, que “es una deuda que tiene el Congreso desde 1853”.

Juicio por jurado

Para cada juicio se seleccionan 48 personas. Lo primero que se hace es una audiencia para determinar los posibles integrantes del jurado, mediante preguntas que hacen cada una de las partes. Luego se reúnen en forma privada el juez, el fiscal y el abogado defensor y allí se plantean hasta cuatro recusaciones sin causa, por parte. Entre quienes quedan, se hace un sorteo, y salen designados los 18 integrantes del jurado.

Está compuesto por 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres, y 6 suplentes. Los requisitos para ser uno de los integrantes son: ser argentino nativo o naturalizado con una residencia de por lo menos 5 años, comprender el idioma, no tener impedimentos psíquicos o físicos y no estar limitado legalmente. No podrán participar abogados, políticos electos, integrantes de fuerzas de seguridad, defensa, servicio penitenciario o seguridad privada, ni del Poder Judicial.

A cargo del jurado está el veredicto del juicio; es decir, la determinación de la culpabilidad o inocencia del imputado, mientras que la pena será impuesta por el juez. En caso de que el veredicto del jurado sea de culpabilidad, la defensa puede apelar la decisión, pero si el veredicto es de absolución (no culpabilidad), el fiscal no tiene recursos para apelar.

La modalidad de juicios por jurados se implementó en 2015 y la Región tuvo dos procesos ese año. En 2016, fueron tres los juicios de este tipo en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el año pasado uno. Aún restan varios procesos para lo que resta del año.