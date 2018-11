La segunda parte de Animales Fantásticos llegó a las salas

Animales fantásticos 2

Al final de la primera película, Gellert Grindelwald, el poderoso mago oscuro, cayó en manos de MACUSA, gracias a la ayuda de Newt Scamander. Pero, fiel a su amenaza, Grindelwald huyó y se dispuso a reunir seguidores. Casi nadie sospecha cuál es su verdadero plan: agrupar magos de sangre pura para gobernar a todos los seres no mágicos. Albus Dumbledore pretende desbaratar los planes de Grindelwald; así, convoca a Newt Scamander, su antiguo estudiante, quien acepta ayudarlo, sin saber los peligros que lo esperan. Cuando el amor y la lealtad se ponen a prueba, incluso entre mejores amigos y familiares, se trazan líneas, y el mundo mágico se divide más y más.

DIRECCIÓN: David Yates.

ACTORES: Eddie Redmayne, Johnny Depp.

GENERO: Aventuras.

ORIGEN: Reino Unido, Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

BTS Burn the Stage Movie

La exitosa banda coreana de K-POP, BTS estrena su primera película que se llama simplemente Burn the stage the movie. La película sigue a la banda coreana durante su gira “Live Tilogy Episode III The Wings” realizada en el 2017, la cual llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Corea.

CALIFICACION: Apta todo público.

Matar o morir

Peppermint es la historia de venganza de una joven mujer que considera que ya no tiene nada que perder. Su objetivo es derrotar a sus enemigos y quitarles todo, tal como hicieron con ella.

DIRECCIÓN: Pierre Morel.

ACTORES: Jennifer Garner, Richard Cabral, Michael Mosley.

GENERO: Drama , Acción.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas

Infiltrado del kkklan

Ron Stallworth, un detective afroamericano de Colorado en 1978 descubre un anuncio en el diario local en el que el Ku Klux Klan está buscando nuevos miembros. No sólo consigue ser miembro, si no que logra ascender hasta convertirse en jefe de la división. Stallworth, llevando a cabo todo tipo de estrategias para hacerse pasar por un supremacista blanco, incluso envía a un policía blanco en su lugar para las reuniones en persona. Durante su trabajo encubierto, el detective logra sabotear varias actividades que quería llevar a cabo este clan.

DIRECCIÓN: Spike Lee.

ACTORES: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

GENERO: Policial , Comedia , Biográfica .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

Hell Fest: juegos diabólicos

Durante Halloween, un asesino serial enmascarado convierte un parque temático de terror en su propia área de juegos. Tres amigas intentan salvar sus vidas y las de los visitantes, quienes creen que todo es parte del espectáculo.

DIRECCIÓN: Gregory Plotkin.

ACTORES: Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

El libro de imagen

Nada excepto el silencio. Nada excepto una revolucionadora canción. Una historia dividida en 5 capítulos como los cinco dedos de una mano.

DIRECCIÓN: Jean Luc Godard.

ACTORES: Jean Luc Godard, Dimitri Basil, Buster Keaton.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Francia.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Pablo Escobar: La traición

La película sigue el ascenso y caída de uno de los mayores narcotraficantes de la historia, Pablo Escobar, fundador y líder del Cartel de Medellín, se convirtió en el capo más importante de la mafia colombiana que mantuvo una apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista colombiana más famosa del momento, Virginia Vallejo.

DIRECCIÓN: Fernando León de Aranoa.

ACTORES: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.

GENERO: Biográfica .

ORIGEN: España.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Ruleta Rusa

Época actual. Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego, y actualmente poderoso terrateniente. Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando, ya recuperada la democracia, regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia… por el entonces intendente Parra. Los años pasaron para Maru, que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo todo, y para Rudy, que cada tanto viaja desde Buenos Aires a visitar a su Tía Abuela Yaya, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras.

DIRECCIÓN: Eduardo Meneghelli.

ACTORES: Enrique Liporace, Abril Sanchez, Gabriel Peralta.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Descubriendo a mi hijo

Un hombre adinerado sin hijos se encuentra con su novia de la universidad. Allí descubre que, cuando se separaron, 20 años atrás, ella estaba embarazada. Pero descubrirá algo más en este encuentro, que cambiará su vida para siempre.

DIRECCIÓN: Savi Gabizon.

ACTORES: Ella Armony, Shai Avivi.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Israel.

Esto no es un golpe

Reconstruye los hechos políticos y militares apelando tanto a material de archivo de la época como a testimonios de protagonistas directos de aquellos acontecimientos sobre el levantamiento de carapintadas.

DIRECCIÓN: Sergio Wolf.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público.

De despojos y costillas

Luego de la muerte de su madre, Alejandra, Laura y Daniela vuelven a la casa de su infancia para rescatar algunas cosas de valor y objetos que simbolizan recuerdos, antes de ponerla a la venta. Pero reencontrarse con parte de su pasado las hará enfrentarse consigo mismas y con sus más profundos secretos.

DIRECCIÓN: Ernesto Aguilar.

ACTORES: Florencia Carreras, Florencia Repetto, Yanina Romanin.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

Impuros

Documental sobre el tráfico de mujeres a principios del Siglo XX en Argentina. Cada día desembarcan en el puerto de Buenos Aires cientos de inmigrantes provenientes de Europa. En ese contexto un grupo de proxenetas judíos-polacos deciden instalarse en el país y tras la fachada de la “Asociación de Socorros Mutuos Varsovia” (luego llamada Zwi Migdal) consolidan una red eficaz para traficar mujeres desde Polonia e introducirlas en su amplia red de prostíbulos. La comunidad judía local, indignada con la sobreexposición de los traficantes reacciona y los expulsa de la colectividad bautizándolos como “Impuros”. Pero en ese camino la historia de las mujeres traficadas desaparece.

DIRECCIÓN: Florencia Mujica, Daniel Najenson.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

El silencio es un cuerpo que cae

Detrás de la cámara que captura fiestas y vacaciones familiares, hay un hombre. Es el padre de Agustina, la directora de este documental que, a partir de películas caseras en 8mm y VHS, explora un pasado personal y a su vez descubre en sus pliegues el retrato político y social de una época.

DIRECCIÓN: Agustina Comedi.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.