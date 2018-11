Talleres buscará los tres puntos en casa ante el Cartero

Talleres de Remedios de Escalada se ubica en el tramo final de los entrenamientos en los cuales prepara el cruce del sábado, a partir de las 17, en el que se medirá como local ante Comunicaciones, por la fecha 16 del torneo de la Primera B.

Ezequiel Cacace, arquero y referente del grupo, en charla con Info Región, anticipó: “Esperamos que llegue el sábado, porque trabajamos muy intenso al no poder jugar por la lluvia (partido suspendido ante Colegiales), así que nos vino bien para laburar en la parte física y encarar los últimos partidos del año de buena manera”.

Por otra parte, al enfrentar al último de la tabla, fue claro sobre la paridad que presente la competencia: “Cualquiera puede ganar en este categoría, todo es muy parejo y por eso es tan atractivo. Ningún equipo se puede cortar sólo. Quedó demostrado muchas veces que hay instituciones que parecen que se tienen que llevar por delante a otras por nombre o posición, pero después pasa lo contrario”.

El presente

Pese a no disputar el partido por la fecha 15 ante Colegiales, el equipo de Gustavo Noto parece haber levantado el nivel en el torneo, situación que se vio reflejada en las últimas cuatro jornadas, en las que sumaron dos empates y dos victorias.

“Todavía estamos abajo, pero logrando resultados positivos no podemos acercar a lo que pretendemos. Si obtenemos dos triunfos seguramente subiremos y vamos a estar más cerca de la zona de Reducido”, opinó el ex Vélez.

Por otra parte, sobre la localía, y las expectativas de sumar conquistas ante su gente, agregó: “Tratamos de conseguir la mayor cantidad de puntos en casa porque cuando vamos de visitante es complicado. Intentamos ganar y que sea una fortaleza, para que los equipos sepan que es difícil sacar unidades en Escalada”.

El rival

Comunicaciones es el último de la tabla, pero no por eso un rival menos peligroso. Si bien saben en Talleres que son tres puntos que no se pueden escapar en pos de subir colocaciones, también son conscientes que deberán tomar recaudos para no sufrir complicaciones.

“Es un rival que en puntos viene parejo con nosotros. El nivel futbolístico no representa la posición en la tabla, intentan jugar siempre bien a la pelota y llegar con bastante gente al área rival, asimismo lo importante es lo que hagamos nosotros”, sentenció Cacace, en diálogo con este medio.