Baloira defendió la suba de tasas para “seguir brindando servicios de calidad”

El concejal por el PJ-Unidad Ciudadana de Lomas de Zamora Emiliano Baloira remarcó la necesidad de “actualizar” las tasas en pos de que el Municipio pueda “seguir brindando servicios de calidad”.

En diálogo con Info Región, el edil subrayó que “desde hace unos años se viene ampliando el rol de los municipios en la Provincia porque se están haciendo cargo de más responsabilidades que no le son propias pero que no pueden dejar de atender”.

Aseguró, además, la suba del 35 por ciento promedio que establece la ordenanza Fiscal e Impositiva 2019 cuya preparatoria fue avalada en la última sesión, está vinculada con “la devaluación”. “Pasamos de un dólar a 19 pesos en diciembre del 2017 a 38 pesos en la actualidad y eso impacta directamente en los costos de los insumos, servicios y obras que el Municipio ejecuta”, enfatizó.

Nuevas tasas

En este marco, Baloira, titular de la Comisión de Presupuesto del Concejo, insistió en la necesidad de “actualizar las ordenanzas para poder seguir brindando servicios de calidad para los vecinos”. “Por ello, se estipuló un aumento de alrededor de 35 por ciento en las tasas municipales y se agregaron tres tasas”, apuntó en relación a los tributos sobre combustibles, transferencia de automotores y asistencia médica.

Sobre la tercera, que desde el oficialismo informaron que se trata de un bono de 100 pesos, confirmó que se aplica solamente “a aquellos ciudadanos que no residan en Lomas y que no posean obra social” y en los “casos en que la prestación brindada no pueda ser recuperada por ninguno de los sistemas de recupero”.

“Hay que recordar también que la responsabilidad primaria de la Salud la tiene la provincia de Buenos Aires”, concluyó.