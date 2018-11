La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico realizado en Buenos Aires.

La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico realizado en Buenos Aires.

La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, disertó en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico realizado en Buenos Aires organizado por la Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que se celebra en Buenos Aires, y sostuvo que “Brasil inició un camino trágico con el ascenso del neofascismo”.

“Brasil entró en una camino muy trágico, hoy corremos el riesgo de perder la democracia y caer en un estado de excepción”, afirmó la ex mandataria, en el primer discurso de la jornada.

Rousseff afirmó que el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las últimas elecciones brasileñas supone el surgimiento de “un programa neoliberal que tiene un componente de neofascismo”.

Asimismo, indicó que, “al contrario de lo que sucedió en la dictadura”, no tuvieron “una derrota estratégica”, al hacer referencia que el Partido de los Trabajadores (PT) aún tiene fortaleza en el país.

La ex presidenta auguró un intento del “neofascismo” por lograr la “destrucción” del PT y de todos los movimientos sociales brasileños. “Ellos dejaron claro que no basta ganar electoralmente, porque es una victoria que no nos destruyó; ellos dicen de forma clara, y ahí hay componente interesante, porque es un método histórico de los neofascistas: ahora nos quieren destruir”, afirmó.

En otro orden, Rousseff subrayó que “los que vencieron en las últimas elecciones le están dando la espalda a América Latina” y recordó los esfuerzos realizados durante los gobiernos anteriores para consolidar un espacio regional: “En nuestros gobierno considerábamos que las relaciones entre países de América Latina eran fundamentales para construir un mundo mejor”.

De la conferencia de Clacso, que se celebra desde el 19 de noviembre y hasta el 23 de noviembre en el Microestado de Ferro, participarán también la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y el ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015), además de otros referentes sociales y políticos del país.