Martín Echeverría, el padre de Iván, el joven de 18 años que fue asesinado en Parque Barón, Lomas de Zamora, indicó que a tres meses del crimen no hay ninguna novedad, al tiempo que admitió lo difícil que es seguir adelante.

“Cada vez que caemos en la realidad, nos destruye”, admitió. “Como familia estamos sin palabras. Esto nos cambió la vida a todos. Son cosas que uno no espera y para las que no estamos preparados. Veo su foto y no lo puedo creer”, sostuvo Echeverría en diálogo con Info Región.

En este sentido, se refirió a que el 18 de noviembre se cumplieron tres meses del crimen y lamentó que la causa “está como desde un principio, sin novedades”. “Está todo estancado, hubo un compromiso de las autoridades policiales pero no se reflejo en acciones”, apuntó.

Aseveró, asimismo, que la falta de novedades es por una responsabilidad común e ineficiencia por parte del “Municipio, la Policía y la Justicia”.

Por otra parte, consultado sobre si está en agenda hacer una movilización o nuevo reclamo, el padre de Iván sostuvo que “se está armando algo más general, que englobe a todos los casos de Lomas de Zamora”. “Necesitamos que el reclamo se haga masivo”, consideró.

El hecho

El 18 de agosto, Iván Echeverría terminaba de cargar nafta en la estación de servicio ubicada en Juan XXII y Madrid, en Parque Barón, cuando fue abordado por dos delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la moto. Aparentemente, el joven se resistió y recibió un disparo en el pecho que terminó con su vida.

Los atacantes huyeron sin concretar el robo y son intensamente buscados. La causa, caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.