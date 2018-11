La UCR respaldó la creación de la tasa de asistencia médica

La concejal radical de Lomas de Zamora Graciela Andrada justificó la abstención de Cambiemos durante la votación de la preparatoria de la ordenanza Fiscal e Impositiva 2019 en la última sesión, que establece aumentos en las tasas en el orden del 35 por ciento y la creación de tres tributos. Respaldó, en este punto, la tasa de asistencia médica que deberán abonar vecinos de otros distritos que se atiendan en centros de salud municipales.

En diálogo con Info Región, la edil consideró que “el aumento está dentro del máximo que fija la Provincia que es del 38 por ciento” pero defendió la abstención porque “la documentación fue brindada en el último momento”.

“Fue a tan solo 24 horas de la sesión, con lo cual no tuvimos tiempo de hacer un análisis para comprobar si estaba la documentación bien hecha. No se puede votar algo que no sabe si corresponde o no”, subrayó.

Advirtió, además, sobre el “incremento de la presión fiscal para los vecinos de Lomas”. “Por eso, vamos a analizar muy bien los nuevos tributos que se crean en relación a combustibles y transferencia de autos”, apuntó la edil aunque no descartó el acompañamiento en general. “La idea es acompañar algunas medidas, otras no”, añadió.

Nueva tasa

Apoyó, en este marco, la tasa de asistencia médica, que consiste en un bono de 100 pesos que deberán abonar vecinos de otros distritos que se atiendan en centros de salud municipales.

“Es importante para la administración del Hospital Llavallol. Además, en el caso de emergencia la atención se brindará igual”, aseguró.

Subsidios

Evitó, por último, referirse a la transferencia a los municipios de los subsidios a las líneas de colectivos comunales que forma parte del debate del Presupuesto 2019 en la provincia de Buenos Aires. “Eso todavía está en la Legislatura y no se aprobó con lo cual no sabemos si realmente será así. No podemos hacer análisis de algo que todavía no se ha sancionado”, concluyó.