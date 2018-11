Buscan a un periodista que falta de su hogar desde el sábado

Martín Licata tiene 27 años. Fue visto por última vez el sábado y desde ese momento perdió el contacto con su familia, que emprendió una búsqueda desesperada.

“Martín salió de casa a las 9 del sábado y desde entonces no tenemos noticias de él.

Tiene 27 años, mide 1,85mts y llevaba puesta la camisa azul de la foto, un jean negro y zapatillas blancas”, advierte Mariel, su hermana.

El Sindicato de prensa de Buenos Aires (SiPreBA) advierte que “el periodista está desaparecido desde el sábado. El compañero escribe con el seudónimo de Martín D’ Amico en la revista Hegemonía de La Batalla Cultural y en el portal de noticias KontraInfo.com Había recibido amenazas”.

Cualquier dato o información pueden comunicarse con la familia a los teléfonos 15-5490-0615 o al 15-3630-8211.

Desde “La batalla cultural”, espacio en el que nace Hegemonía, apuntaron que “se lo vio por última vez en la Facultad de Filosofía y Letras, donde cursa. Después no se supo más de él”. “Hace dos meses Martín fue víctima en un episodio en el que lo golpearon en la calle. No sabemos bien en qué circunstancias fue eso y esperamos que no haya ninguna relación entre los hechos”, advierte. “La madre de Martín está recorriendo los hospitales, pero sin suerte hasta ahora”, apuntan.