Cerutti: “Tenemos que reivindicarnos y pisar firme en el campeonato”

El delantero de Temperley remarcó que ya no puede "seguir lamentando" la eliminación en Copa y apuntó a mejorar en el Nacional B.

Temperley ya tiene la mente puesta en el Nacional B. El Celeste, que viene de quedar afuera en la Copa Argentina, recibirá a Chacarita, el martes desde las 21:05, en el marco de la fecha 11 del campeonato.

“Ante Central recibimos un golpe duro, porque teníamos una ilusión muy grande. Pero ya empezamos a trabajar en lo que será el partido con Chacarita, así que no podemos permitirnos seguir lamentando lo de la Copa”, comentó a Info Región el delantero del Gasolero Mauro Cerutti.

La Copa

Por una de las semifinales, el conjunto dirigido por Cristian Aldirico cayó en los penales ante el Canalla y terminó su sueño de alzar el trofeo. En los 90 minutos, el Celeste tuvo las más claras, aunque la efectividad de los rosarinos hizo que el pase se defina desde los doce pasos.

“Hicimos una gran Copa, en donde demostramos mucho carácter y juego. Nadie nos pasó por arriba y en cada partido que disputamos dejamos absolutamente todo”, recalcó el delantero.

El torneo

Temperley se encuentra en la anteúltima posición de la B Nacional con siete unidades, además de que todavía no pudo salir de la zona de descenso. Viene de dos derrotas consecutivas y debe comenzar a sumar, no solo para no alejarse más de las posiciones del reducido (está a siete), sino para salir de la zona roja.

“Es muy importante comenzar a sumar en el torneo porque, hasta el día de hoy, no hemos hecho un buen papel. Tenemos que reivindicarnos y pisar firme en el campeonato”, señaló el delantero, en charla con este medio.

Y agregó: “Debemos encontrar una regularidad que nos permita obtener buenos resultados para subir en la tabla. Es fundamental empezar a tener buenos rendimientos para poder conseguir los puntos necesarios y pelear el ascenso”.

El Gasolero, que recibirá a Chacarita el martes desde las 21:05, intentará conseguir su segunda victoria en condición de local en el campeonato. En tanto, Cerutti señaló “la mentalidad” como un aspecto a mejorar.

“Tenemos es ir partido a partido, con cautela. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles de acá a que termine el torneo, en base a eso veremos si nos da para clasificar el reducido. La idea nuestra es ascender”, concluyó.