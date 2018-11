Gómez: “Provincia busca someter a los municipios que no son afines”

La concejal por el PJ-Unidad Ciudadana de Lomas de Zamora Mariela Gómez justificó la suba de tasas del 35 por ciento prevista en la ordenanza Fiscal e Impositiva y coincidió con la titular de su bancada, Ana Tranfo, en que es “para no desfinanciar al municipio”. Advirtió, en este punto, sobre los recortes de Provincia que afectan a las comunas.

“La realidad es que más que un desfinanciamiento lo que quiere hacer la Provincia con los municipios es un sometimiento”, criticó Gómez en diálogo con Info Región al referirse al traspaso de los subsidios al transporte y la tarifa social de luz, entre otros puntos.

Cuestionó, en este sentido, que “el gobierno de la provincia de Buenos Aires saque recursos y tire responsabilidades a los municipios que son los que dan la cara día a día por los vecinos”.

“Buscan el sometimiento de los municipios que no son afines. Nosotros reclamamos autonomía municipal y no solo no la otorgan sino que nos imponen responsabilidades que le corresponden a Provincia. La situación es muy contradictoria y delicada”, completó.