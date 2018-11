“La unidad es la bandera a levantar”, subrayó Gioja

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, aseguró que “el peronismo está en movimiento” tratando de armar un gran frente opositor y que ese armado debe desarrollarse “sin ningún tipo de exclusión”.

“El peronismo está en movimiento, se están uniendo sectores, estamos tratando de armar la mejor oposición posible y en ese armado la unidad es la bandera que tenemos que levantar”, manifestó en declaraciones radiales.

El ex gobernador de San Juan reconoció que mantiene diálogo con los gobernadores peronistas para ver cómo logran que el “Partido Justicialista funcione de la mejor manera, para que sea el epicentro de un gran frente que tiene que contener a toda la oposición”.

En ese sentido, agregó que ese frente debe “conformarse sin ningún tipo de exclusión” en referencia a la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y añadió que su postura es compartida por los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y de Chaco, Domingo Peppo.

“Lo contrario proponen el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y Pichetto (Miguel Ángel)”, sentenció Gioja antes de aclarar que la unidad no implica que estén presentes en ese espacio “el cien por ciento” de los dirigentes peronistas.

“La unidad no es el cien por ciento, si alguno no quiere entrar es un problema del que no quiere entrar, pero no de la mayoría”, sentenció Gioja marcando distancia con Urtubey y Pichetto.