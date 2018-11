El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó la posibilidad de que se adelanten las elecciones en la provincia de Buenos Aires con respecto a las nacionales, al tiempo que reiteró que Mauricio Macri es “el mejor candidato” del espacio Cambiemos como candidato a presidente.

“Falta mucho para definir si se adelantan las elecciones bonaerenses”, lanzó Peña, quien de esta forma no rechazó esa posibilidad tal como lo hizo días atrás el vicegobernador, el radical Daniel Salvador. De esta forma, el funcionario nacional coincidió con el menaje que dejó hace pocas horas Vidal, quien no descartó un adelantamiento de las elecciones en la provincia. “Hoy todas las opciones sobre el calendario electoral están abiertas, pero todavía no es el momento de discutirlas”, había señalado la mandataria.

En las últimas horas trascendió que el macrismo analiza la posibilidad de adelantar los comicios del próximo año en la provincia de Buenos Aires para que no coincida con la elección presidencial. Info Región consultó sobre esta versión al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, uno de los principales referentes del PRO bonaerense, quien señaló que “todo está para discutirlo y hablarlo”. “Por ahora no es momento de tomar ese tipo de decisiones. Lo veremos en conjunto con la Gobernadora (María Eugenia Vidal), pero hoy ella junto a todo su equipo, como en Lanús, estamos abocados a la gestión”, aclaró.

También Peña se mostró en sintonía con Vidal en torno a la candidatura a la reelección del actual Presidente. “No tengo dudas que Macri es el mejor candidato para poder completar un período de ocho años de transformaciones en Argentina”, dijo.

Superclásico frustrado

En otro orden, el jefe de Gabinete se refirió a los incidentes del último fin de semana en el Estadio Monumental que desencadenaron la suspensión del partido entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores y señaló: “Hay que evitar echarse la pelota, sentimos que somos parte de un mismo equipo”, en referencia a quién tuvo la culpa por los hechos.

El funcionario también añadió que “está claro que la responsabilidad del operativo es del gobierno de la Ciudad, pero sentimos que somos parte de un mismo equipo”.

Por otro lado, Marcos Peña, en declaraciones a La Nación, se sumó a la idea de responsabilizar a la barra por el ataque al micro de Boca. “Cuando combatís a las mafias, muchas veces esas mafias se defienden y hay que trabajar para que esos ataques tengan menos impacto”, apuntó.

Aerolíneas

Peña hizo referencia al paro de aeronáuticos que afectó a 40 mil pasajeros en este lunes y dijo que “es un reflejo de cómo a través de una supuesta ideología se cubren privilegios y estafas a los argentinos”.

En ese sentido, añadió que “Cada vez queda más expuesto que están tratando de defender sus espacios de poder, nosotros vamos a seguir trabajando para que Aerolíneas funcione bien y les sirva a todos los argentinos”.

G20

Consultado a días del inicio de la cumbre del G20 en la Ciudad de Buenos Aires, abogó porque “todos los sectores políticos respalden la idea de paz” especialmente durante las protestas y remarcó que la realización de esta cumbre representa “un enorme desafío y un orgullo para todos los argentinos”.

El jefe de ministros indicó que “ha sido y sigue siendo una enorme oportunidad para mostrar lo mejor” de Argentina y sostuvo que se trabajó “con mucho profesionalismo” en la organización del evento, con lo cual en el Gobierno están “confiados en que todo va a salir bien”.