Mércuri rechazará la suba de tasas y le pidió “imaginación” al oficialismo

El concejal por el bloque Cambiemos de Lomas de Zamora Gabriel Mércuri adelantó que su bloque rechazará la suba de tasas prevista en la ordenanza Fiscal e Impositiva que ronda el 35 por ciento y también la creación de nuevos tributos.

“Cobrar 40 centavos por litro de nafta nos parece una barbaridad”, manifestó en referencia a la tasa que se aplicaría sobre combustibles y de la cual, según indicó, el Ejecutivo pretende recaudar “entre 50 y 60 millones de pesos anuales”.

“Según los cálculos del oficialismo también, con la tasa de transferencia de automotores se pretende recaudar 18 millones de pesos por año”, añadió.

También cuestionó la tasa de asistencia médica. “Lo vamos a rechazar porque no queda claro lo que se le cobra al vecino. Serían 100 pesos para habitantes de otros distritos que se atiendan en Lomas pero no es justo porque hay lomenses que se van a atender a Capital Federal o a otros distritos en donde no se les cobra nada”, subrayó.

Alternativas

Mércuri insistió en la necesidad de que el gobierno de Martín Insaurralde analice “alternativas” en pos de ampliar o mantener los índices de recaudación y cobrabilidad. “Más allá de que los aumentos no son buenos queremos algo con mayor imaginación por parte del oficialismo”, reclamó.

Adelantamiento de elecciones

Por último, el concejal, que aspira a competir por la intendencia en 2019, consideró que “es materia de análisis” la posibilidad de adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Mércuri admitió que en Cambiemos “muchos hablan de beneficios y hay otros están en contra”. No obstante, remarcó que la definición será de la gobernadora María Eugenia Vidal.