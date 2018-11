Organismos acompañan la apelación de la familia de Lucía Pérez

El 19 de octubre de 2016 se realizó en la Argentina el primer paro de mujeres. La medida de fuerza se tomó por la muerte de Lucía Pérez. Tenía apenas 16 años, las primeras autopsias señalaron que fue drogada, violada, torturada y asesinada. El juicio, sin embargo, finalizó con tres absoluciones y dos condenas, pero no por su muerte sino por delitos vinculados a las drogas. Distintos organismos anunciaron que acompañarán a la familia en su apelación.

“Indignación, dolor, bronca y desconcierto. No me alcanzan las palabras para expresar todo lo que me genera el terrible Fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Desde el INAM acompañaremos la apelación . Necesitamos urgentemente una justicia con perspectiva de género”, advirtió ayer Fabiana Túñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.

Desde La Casa del Encuentro, primer organismo que realizó relevamientos sobre femicidios en todo el país (desde 2008), exigieron “verdadera justicia” por Lucía. “Esta es la justicia patriarcal y sexista que tenemos en nuestro país que culpabiliza a las víctimas y justifica a los femicidas”, apunta.

Es que el lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata absolvió a los acusados por el crimen. Matías Farías (25) y Juan Pablo Offidani (43) fueron absueltos por los cargos por abuso sexual pero fueron condenados a ocho años de prisión por delitos vinculados a las drogas. Alejandro Maciel (61) también fue absuelto.

Guido Lorenzino, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, también cuestionó el fallo por el que se absolvió de los cargos de femicidio y abuso sexual a los dos imputados por el crimen de la menor. “La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”, precisó.

En torno al fallo del TOC 1 de Mar del Plata, Lorenzino indicó que “pareciera que el asesinato es sólo un daño colateral de la compra y venta de drogas. La Justicia dejó pasar una oportunidad de reprochar conductas graves contra el cuerpo, la integridad sexual y la vida de una joven que sufrió una muerte terrible”. “La impunidad, además de negarle justicia a la víctima y a sus familiares, refuerza las relaciones de género reinantes y la reproducción de desigualdades estructurales de dominación”, apuntó.

En sintonía con lo expuesto por Túñez, Lorenzino señala que “la Defensoría acompañará a la familia de Lucía Pérez en las instancias de apelaciones”. A ellos se sumaron varios legisladores y dirigentes sociales y organizaciones feministas, que expresaron su enérgico rechazo por las absoluciones. “Nos volvieron a matar”, repiten.